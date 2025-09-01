El Municipio de Pilar inauguró los nuevos Policonsultorios de Tribarrial

El intendente Federico Achával inauguró los nuevos Policonsultorios de Tribarrial, un espacio que permitirá una atención médica cercana y de calidad para los vecinos de la zona.Junto a los vecinos, Achával destacó: “Este nuevo espacio, que la comunidad de Tribarrial tanto necesitaba, hoy lo transformamos en una realidad. Es un lugar fundamental para las familias de San Alejo, Agustoni y La Lomita, porque fortalece nuestro sistema de salud y nos permite brindar una atención más rápida y eficaz en la cercanía de sus casas”.“Seguimos trabajando para cuidar y acompañar a nuestros vecinos, y sumando fuerzas para transformar el sistema de salud en todo Pilar”, cerró el intendente.Estos nuevos Policonsultorios se suman a los Centros de Atención Primaria de Salud que ya funcionan en todo Pilar.