23.09.2025 / Locales

El Municipio de Pilar inauguró los nuevos Policonsultorios de Tribarrial

Se trata de un espacio que permitirá una atención médica cercana y de calidad para todos los vecinos de la zona. Además, estos nuevos Policonsultorios se suman a los Centros de Atención Primaria de Salud que ya funcionan en todo el distrito.




El intendente Federico Achával inauguró los nuevos Policonsultorios de Tribarrial, un espacio que permitirá una atención médica cercana y de calidad para los vecinos de la zona. 

Junto a los vecinos, Achával destacó: “Este nuevo espacio, que la comunidad de Tribarrial tanto necesitaba, hoy lo transformamos en una realidad. Es un lugar fundamental para las familias de San Alejo, Agustoni y La Lomita, porque fortalece nuestro sistema de salud y nos permite brindar una atención más rápida y eficaz en la cercanía de sus casas”.

“Seguimos trabajando para cuidar y acompañar a nuestros vecinos, y sumando fuerzas para transformar el sistema de salud en todo Pilar”, cerró el intendente.



Estos nuevos Policonsultorios se suman a los Centros de Atención Primaria de Salud que ya funcionan en todo Pilar. 

