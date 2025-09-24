Milei y Caputo celebraron la amistad con Estados Unidos y agradecieron el respaldo económico

Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos https://t.co/sXJk3SRg3B — Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025

Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.

Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/x24lZLDkLx — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025

El presidente Javier Milei agradeció este miércoles a Donald Trump y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por el apoyo a su programa económico, luego de que se confirmara que ambos gobiernos negocian un swap de US$20.000 millones. “Gracias presidente Donald Trump y secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino ¡MAGA!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró el respaldo de Washington y subrayó el inicio de una “nueva era”. “Bueno, qué se puede agregar más que, gracias Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, publicó en redes, en sintonía con el mensaje de Milei.El entusiasmo oficial se desató tras las declaraciones de Bessent, quien confirmó que el Tesoro estadounidense “está listo para comprar bonos argentinos en dólares” y que negocia “un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria”. Según detalló, se trabaja en “estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva” en los mercados.El funcionario norteamericano agregó que se mantiene un diálogo activo con el equipo económico argentino para implementar el swap de monedas, un instrumento que reemplazaría al vigente con China, que permitiría reforzar las reservas sin un préstamo de largo plazo. También señaló que Estados Unidos está dispuesto a intervenir en deuda primaria o secundaria y a colaborar para limitar exenciones fiscales a exportadores que liquiden divisas.Bessent sostuvo, además, que la Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”. Sus declaraciones se conocieron luego del encuentro bilateral entre Trump y Milei en la Asamblea General de la ONU, donde el exmandatario republicano ratificó su respaldo político al gobierno libertario.