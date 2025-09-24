24.09.2025 / EN BÚSQUEDA DE DÓLARES

Milei y Caputo celebraron la amistad con Estados Unidos y agradecieron el respaldo económico

El Presidente y su ministro de Economía elogiaron el anuncio de asistencia financiera de Washington y destacaron las negociaciones por un swap de US$20.000 millones. El Tesoro norteamericano confirmó que evalúa un crédito stand-by y compras de bonos argentinos.




El presidente Javier Milei agradeció este miércoles a Donald Trump y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por el apoyo a su programa económico, luego de que se confirmara que ambos gobiernos negocian un swap de US$20.000 millones. “Gracias presidente Donald Trump y secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino ¡MAGA!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró el respaldo de Washington y subrayó el inicio de una “nueva era”. “Bueno, qué se puede agregar más que, gracias Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, publicó en redes, en sintonía con el mensaje de Milei.



El entusiasmo oficial se desató tras las declaraciones de Bessent, quien confirmó que el Tesoro estadounidense “está listo para comprar bonos argentinos en dólares” y que negocia “un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria”. Según detalló, se trabaja en “estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva” en los mercados.



El funcionario norteamericano agregó que se mantiene un diálogo activo con el equipo económico argentino para implementar el swap de monedas, un instrumento que reemplazaría al vigente con China, que permitiría reforzar las reservas sin un préstamo de largo plazo. También señaló que Estados Unidos está dispuesto a intervenir en deuda primaria o secundaria y a colaborar para limitar exenciones fiscales a exportadores que liquiden divisas.

Bessent sostuvo, además, que la Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”. Sus declaraciones se conocieron luego del encuentro bilateral entre Trump y Milei en la Asamblea General de la ONU, donde el exmandatario republicano ratificó su respaldo político al gobierno libertario.

Lo más leído

1

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

2

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

3

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

4

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

5

Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

Más notas de este tema

Cuánto durará la euforia: el dólar oficial cayó a $1.337 y el Tesoro volvió a comprar

24/09/2025 - MERCADO CAMBIARIO

Cuánto durará la euforia: el dólar oficial cayó a $1.337 y el Tesoro volvió a comprar

Euforia en la City por el supuesto Swap con EEUU pero persisten dudas sobre su alcance real: baja el Riesgo Pais

24/09/2025 - FINANZAS

Euforia en la City por el supuesto Swap con EEUU pero persisten dudas sobre su alcance real: baja el Riesgo Pais

El swap con China pende de un hilo ante el inminente acuerdo con el Tesoro de EEUU: qué condiciones se barajan

24/09/2025 - PAUTAS PARA EL ACUERDO

El swap con China pende de un hilo ante el inminente acuerdo con el Tesoro de EEUU: qué condiciones se barajan

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.