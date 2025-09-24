Milei y Caputo celebraron la amistad con Estados Unidos y agradecieron el respaldo económico

El Presidente y su ministro de Economía elogiaron el anuncio de asistencia financiera de Washington y destacaron las negociaciones por un swap de US$20.000 millones. El Tesoro norteamericano confirmó que evalúa un crédito stand-by y compras de bonos argentinos.
Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos https://t.co/sXJk3SRg3B— Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025
Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025
Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/x24lZLDkLx
1
Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso
3
El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria
4
Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%