A días de las legislativas, Santilli refuerza su campaña al margen de Milei con una gira por la Provincia

El primer candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza Diego Santilli despliega una intensa agenda por la Provincia mientras Javier Milei se mantiene al margen del tramo final de la campaña. Con el objetivo de recuperar terreno en el principal distrito electoral del país, el oficialismo apuesta a una estrategia que optó por excluir a la presidencial, con la cancelación del acto de cierre en Ezeiza como primera medida.Según confirmaron en el entorno libertario, Milei no volverá a participar de actividades en Buenos Aires tras su última aparición en Tres de Febrero. En su lugar, el cierre oficial de campaña será únicamente en Rosario, donde Milei y Santilli compartirán escenario.Por su parte, por fuera de los actos tradicionales, Santilli concentrará las últimas actividades en municipios gobernados por el peronismo y bastiones del PRO: el miércoles estará en Merlo, San Martín y Vicente López, y el jueves recorrerá Junín, Zárate y Campana.Bajo liderazgo del PRO, quienes llevan adelante la campaña bonaerense buscan revertir la pérdida de más de dos millones de votos entre las presidenciales de 2023 y los comicios legislativos de septiembre. Para eso,La agenda de Santilli combina reuniones con empresarios, recorridas rurales y actividades con jóvenes militantes. El jueves pasado en Tigre, encabezó un encuentro con el sector privado para mostrar apoyo a las reformas laboral e impositiva; luego, visitó Chivilcoy y participó de un evento con productores rurales.Sin grandes actos ni despliegues, La Libertad Avanza imita la receta de austeridad y proximidad que adoptó el peronismo en la Provincia: menos escenografía y más contacto directo. Con el foco puesto en recuperar votos bonaerenses, el oficialismo apuesta a un cierre poco ostentoso para captar empatía a solo cuatro días de las legislativas.