19.10.2025 / DIPUTADOS

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

La diputada libertaria Lorena Villaverde envió un mensaje intimidatorio al periodista Nicolás Wiñazki mientras él revelaba en TV una causa por narcotráfico que la involucraba en Estados Unidos. En el estudio, Facundo Manes anunció que impulsaría su expulsión de la Cámara de Diputados.





El periodista Nicolás Wiñazki había presentado en A24 un informe en el que contó que, según una causa, Villaverde habría comprado un kilo de cocaína por 17 mil dólares en un restaurante mexicano de Miami Beach llamado Don Pablo’s. En plena emisión, la legisladora le escribió por WhatsApp: “que dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia”.

El periodista detalló que la diputada llegó al local “acompañada de dos hombres” y reconstruyó que esos acompañantes eran agentes encubiertos que la venían siguiendo: cuando le entregaron el paquete, uno de ellos lo cortó para probarlo, reconoció que era cocaína y la detuvieron. El caso se vinculó además a relaciones con Claudio Ciccarelli, primo del narco Fred Machado, en el entramado de arenas silíceas de Río Negro.

En el estudio, Manes respondió en vivo y avisó que presentaría un proyecto para apartarla “por indignidad”, del mismo modo que ya había apuntado contra José Luis Espert por sus lazos con Machado en el financiamiento de campaña. Luego, reforzó en redes su llamado a “construir transversalmente un ‘NO PASARÁN’ al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina”.

