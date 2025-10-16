"Estamos transformando al país": el mensaje de Milei a los militantes libertarios desde Santiago del Estero

"Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso. @JMilei



📍 Santiago del Estero pic.twitter.com/Xosb9WTBrd  La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 18, 2025

El presidente Javier Milei arribó este sábado a Santiago del Estero para encarar el tramo final de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del 26 de Octubre. Por la tarde se trasladará a Tucumán. En ambos distritos, está previsto que el jefe de Estado solo realice una caminata y participe de una caravana. La organización desestimó la organización de actos oficiales.Minutos antes de las 11, el jefe de Estado arribó al aeropuerto provincial Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.“Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Libertad, libertad” fueron los cánticos que entonaron los militantes libertarios cuando el Presidente descendió del vehículo oficial que lo trasladó desde el aeropuerto hacia la sede partidaria, donde habló desde una camioneta y con un megáfono a los simpatizantes."Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, señaló Milei.Finalizado su paso por Santiago del Estero, está previsto que Milei junto a su comitiva se trasladen a Tucumán para desde las 18:30 realizar una nueva caminata en el municipio de Yerba Buena junto a Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.Los dispositivos de seguridad en ambas provincias están a cargo de la Casa Militar y de la Policía Federal pero también contará con la ayuda de las fuerzas de seguridad locales para garantizar que no ocurran incidentes.