18.10.2025 / Política

"Estamos transformando al país": el mensaje de Milei a los militantes libertarios desde Santiago del Estero

El Presidente brindó un breve discurso desde una camioneta ubicada en la puerta de la sede del partido libertario, en la capital provincial. Luego se trasladará a Tucumán para participar de una nueva caravana.




El presidente Javier Milei arribó este sábado a Santiago del Estero para encarar el tramo final de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del 26 de Octubre. Por la tarde se trasladará a Tucumán. En ambos distritos, está previsto que el jefe de Estado solo realice una caminata y participe de una caravana. La organización desestimó la organización de actos oficiales.

Minutos antes de las 11, el jefe de Estado arribó al aeropuerto provincial Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

“Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Libertad, libertad” fueron los cánticos que entonaron los militantes libertarios cuando el Presidente descendió del vehículo oficial que lo trasladó desde el aeropuerto hacia la sede partidaria, donde habló desde una camioneta y con un megáfono a los simpatizantes.

"Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, señaló Milei.



Finalizado su paso por Santiago del Estero, está previsto que Milei junto a su comitiva se trasladen a Tucumán para desde las 18:30 realizar una nueva caminata en el municipio de Yerba Buena junto a Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. 

Los dispositivos de seguridad en ambas provincias están a cargo de la Casa Militar y de la Policía Federal pero también contará con la ayuda de las fuerzas de seguridad locales para garantizar que no ocurran incidentes.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

"Listo, me voy": furia e interna libertaria con Sturzenegger porque no pudo responderle a Recalde

3

Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina

4

Si Milei pierde no seremos generosos con Argentina: la amenaza política de Trump

5

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

Más notas de este tema

"Desafortunada expresión": Santilli se desmarcó de Karen Reichardt

18/10/2025 - LLA

"Desafortunada expresión": Santilli se desmarcó de Karen Reichardt

Dije enfermedad mental por el chip cultural: el insólito descargo de Reichardt sobre sus polémicos dichos contra votantes peronistas

17/10/2025 - Política

Dije enfermedad mental por el chip cultural: el insólito descargo de Reichardt sobre sus polémicos dichos contra votantes peronistas

Piden indagar a Bullrich por presunta vinculación con la trama narco de Fred Machado

16/10/2025 - DENUNCIA

Piden indagar a Bullrich por presunta vinculación con la trama narco de Fred Machado

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.