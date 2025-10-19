19.10.2025 / ELECCIONES 2025

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA



A nueve días de las legislativas, el penalista Leonardo Sigal los llevó a la Justicia Federal de La Plata por sus comentarios irónicos sobre la boleta de LLA en provincia. Apuntó a una supuesta “inducción” a anular el voto y reclamó sanciones.



La presentación judicial se radicó en La Plata y señaló a los comunicadores Diego Brancatelli y Pedro Rosemblat por presunta incitación al voto nulo. El abogado los acusó por comentarios en televisión y streaming donde se burlaron de la boleta libertaria que todavía llevaba impreso el nombre de José Luis Espert, pese a que la Justicia Electoral determinó que el primer candidato era Diego Santilli.

Según la denuncia, ambos “aconsejaron” con sarcasmo que los votantes tacharan a Espert y escribieran “Santilli” o que, directamente, gritaran el nombre del nuevo postulante en el cuarto oscuro. Ese tipo de marcas invalida la boleta, algo que la propia LLA explotó en redes para victimizarse, mientras oculta su propia desprolijidad en la confección de las listas.

Sigal pidió que se investigara si la conducta encuadraba en delitos del Código Electoral. Puntualizó que la ley reprime “con prisión de un mes a tres años” a quien “indujere a otro a votar de determinada forma o abstenerse a hacerlo”. “Esperemos que la justicia actúe y defendamos la democracia”, dijo el abogado, en un expediente que pareció más una operación de blindaje para la interna libertaria que un aporte a la calidad institucional.


