Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

La presentación judicial se radicó en La Plata y señaló a los comunicadores Diego Brancatelli y Pedro Rosemblat por presunta incitación al voto nulo. El abogado los acusó por comentarios en televisión y streaming donde se burlaron de la boleta libertaria que todavía llevaba impreso el nombre de José Luis Espert, pese a que la Justicia Electoral determinó que el primer candidato era Diego Santilli.

Sigal pidió que se investigara si la conducta encuadraba en delitos del Código Electoral. Puntualizó que la ley reprime “con prisión de un mes a tres años” a quien “indujere a otro a votar de determinada forma o abstenerse a hacerlo”. “Esperemos que la justicia actúe y defendamos la democracia”, dijo el abogado, en un expediente que pareció más una operación de blindaje para la interna libertaria que un aporte a la calidad institucional.