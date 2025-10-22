El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

El prestigioso periódico británico Financial Times, especializado en noticias internacionales de negocios y economía, advirtió este martes que el presidente Javier Milei "se encuentra al borde del fracaso" y consideró "improbable que el plan de desinflación" del Gobierno "funcione".En una columna de opinión firmada por Martin Wolf, principal comentarista económico del Financial Times, el periodista británico señaló: "El presidente Javier Milei no es el primer líder que intenta sacar a Argentina de su prolongado declive económico. Es más, al igual que sus muchos predecesores en este cargo, ahora se encuentra al borde del fracaso"."Es improbable que el plan de desinflación de Milei, basado en el tipo de cambio, funcione. Este tipo de planes rara vez lo hacen. Argentina carece del compromiso nacional, los recursos ni la credibilidad para llevarlo a cabo. Podría tener éxito si Donald Trump se comprometiera indefinidamente a hacer 'lo que fuera necesario'. Pero seguramente no lo hará", añadió Wolf en su columna.En otra nota titulada "La apuesta argentina de Trump beneficia a casi nadie", el Financial Times calificó el salvataje del gobierno de Trump a la Argentina como "un mal uso del dinero para casi todos los involucrados". El periódico británico consideró que "intercambiar dólares estables por pesos volátiles y sobrevaluados no es un buen negocio" y remarcó que "el apoyo de Estados Unidos está más motivado por razones políticas que por un compromiso económico de largo plazo".