23.10.2025 / PRESIÓN CAMBIARIA

Pese a la intervención del BCRA y de EEUU el dólar mantiene su tendencia alcista

La recta final hacia las elecciones legislativas está atravesada por una fuerte presión sobre el dólar, que sigue en alza pese a la intervención del Banco Central y de Estados Unidos, mientras inversores y empresas buscan cobertura ante la incertidumbre por los resultados.




En la última semana antes de las elecciones legislativas, el mercado cambiario argentino continúa mostrando una fuerte presión alcista, a pesar de la intervención del Banco Central y de la venta de dólares por parte del Tesoro estadounidense. La incertidumbre electoral y la demanda de cobertura por parte de empresas y ahorristas marcan el escenario financiero a tres días de los comicios.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.465,41 para la compra y $1.519,46 para la venta, mientras que el blue alcanza los $1.545. “El esquema de bandas cambiarias no se modificará tras las elecciones”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque reconoció que la divisa no encuentra estabilidad en medio de la escalada.

El Tesoro norteamericano intervino vendiendo u$s500 millones para contener la cotización, pero la presión sobre el tipo de cambio persiste. En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló un aumento de $460,62, tras cerrar 2024 en $1.060,28, reflejando la tensión que generan los próximos resultados electorales.

Los dólares financieros también muestran subas: el Contado con Liquidación se ubica en $1.611,4 y el MEP en $1.592,54. Por su parte, el dólar turista cotiza a $1.969,50, incluyendo el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, mostrando que la demanda de divisas se mantiene elevada a pocos días de los comicios.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

3

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

4

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

5

Insólito: el Gobierno exigió a Bahía Blanca un pago millonario por los puentes de emergencia colocados tras el temporal

Más notas de este tema

Pese a la intervención del Tesoro estadounidense, el dólar superó los $1.400 en el Banco Nación

17/10/2025 - VOLATILIDAD

Pese a la intervención del Tesoro estadounidense, el dólar superó los $1.400 en el Banco Nación

Dólar en alza: tensión cambiaria ante la expectativa del acuerdo con Estados Unidos

09/10/2025 - TENDENCIA

Dólar en alza: tensión cambiaria ante la expectativa del acuerdo con Estados Unidos

Dólar en alza: el cepo a las billeteras virtuales dispara el blue y el MEP

01/10/2025 - SUBA

Dólar en alza: el cepo a las billeteras virtuales dispara el blue y el MEP

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.