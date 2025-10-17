Fuerte asistencia externa: el Tesoro de EE.UU. habría vendido hasta u$s2.000 millones para evitar otra corrida

El Tesoro de Estados Unidos comenzó a operar activamente en el mercado local el pasado 9 de octubre, en un intento por frenar la escalada del dólar. En ese maroc, distintas consultoras estiman que las ventas norteamericanas oscilaron entre u$s1.800 y u$s2.500 millones, en un contexto de alta demanda de activos dolarizados que en los últimos tres meses habría trepado hasta u$s27.000 millones.En paralelo, el Banco Central intervino en el mercado spot, vendiendo aproximadamente u$s1.150 millones desde mediados de septiembre, mientras que el Tesoro local habría aportado otros u$s2.100 millones. Según los cálculos de analistas privados, la suma total de divisas volcadas al mercado superaría los u$s5.000 millones en un mes.Los analistas coinciden en que, sin la asistencia externa, el tipo de cambio habría alcanzado niveles críticos. Según distintas consultoras, los aportes del Tesoro estadounidense junto a la intervención del Banco Central y del Tesoro local permitieron sostener momentáneamente la estabilidad cambiaria, aunque advierten que la situación sigue siendo frágil.Con un dólar que se mantiene por encima de los $1.500, el mercado evalúa la sostenibilidad del esquema de control cambiario. La calma aparente se sostiene gracias a intervenciones extraordinarias y apoyos externos que, según los analistas, podrían ser difíciles de mantener después de las elecciones, y pone en foco la capacidad del Gobierno de sostener la estabilidad sin recurrir a nuevos salvatajes internacionales.