27.10.2025 / EL DÍA DESPUÉS

El dólar se desploma $145 tras el triunfo libertario en las elecciones legislativas

La divisa estadounidense registró una fuerte baja en el inicio de la semana tras la contundente victoria de La Libertad Avanza, con el Banco Nación marcando $1.370 para la venta. La caída refleja alivio en los mercados tras los comicios.



El dólar minorista registró una fuerte caída en el inicio de la semana tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. En el Banco Nación, la divisa descendió $145 y cotiza a $1.370, marcando un alivio inmediato en los mercados cambiarios.

El dólar oficial promedia $1.517,53 para la venta, mientras que el blue y los dólares financieros, como el MEP y el CCL, se ubican por encima de $1.500. El mayorista, regulado por el Banco Central, retrocede a $1.345, y el cripto opera en baja a $1.470, siguiendo la tendencia general de caída en la jornada.

Según fuentes especializadas, el Tesoro de Estados Unidos intervino durante octubre comprando pesos por un equivalente a u$s2.100 millones. Aun así, el Banco Central tuvo que vender USD 45,5 millones cuando el mayorista tocó el techo de la banda, evidenciando la tensión que existía en el mercado previo a las elecciones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula un incremento de $457,25 desde los $1.060,28 de cierre de 2024. La victoria electoral de Milei y La Libertad Avanza generó expectativas de mayor estabilidad cambiaria y un alivio en la volatilidad que había marcado las semanas previas a los comicios.

El fuerte retroceso del dólar refleja un cambio en las expectativas del mercado tras la ratificación del rumbo económico del oficialismo. La reacción inmediata en el Banco Nación y en el mayorista evidencia que los inversores anticipan una mayor estabilidad y menor presión sobre la divisa luego de la volatilidad que marcó a las ruedas previas.       

Lo más leído

1

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

2

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

3

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

4

Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"

5

Denunciaron a Milei, Caputo y Bausilli por atentar contra la soberanía nacional

Más notas de este tema

Fuerte asistencia externa: el Tesoro de EE.UU. habría vendido hasta u$s2.000 millones para evitar otra corrida

25/10/2025 - INTERVENCIÓN

Fuerte asistencia externa: el Tesoro de EE.UU. habría vendido hasta u$s2.000 millones para evitar otra corrida

A dos días de las elecciones, el dólar oficial se mantiene firme en $1.505

24/10/2025 - COTIZACIÓN

A dos días de las elecciones, el dólar oficial se mantiene firme en $1.505

Pese a la intervención del BCRA y de EEUU el dólar mantiene su tendencia alcista

23/10/2025 - PRESIÓN CAMBIARIA

Pese a la intervención del BCRA y de EEUU el dólar mantiene su tendencia alcista

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.