El dólar se desploma $145 tras el triunfo libertario en las elecciones legislativas

El dólar minorista registró una fuerte caída en el inicio de la semana tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. En el Banco Nación, la divisa descendió $145 y cotiza a $1.370, marcando un alivio inmediato en los mercados cambiarios.El dólar oficial promedia $1.517,53 para la venta, mientras que el blue y los dólares financieros, como el MEP y el CCL, se ubican por encima de $1.500. El mayorista, regulado por el Banco Central, retrocede a $1.345, y el cripto opera en baja a $1.470, siguiendo la tendencia general de caída en la jornada.Según fuentes especializadas, el Tesoro de Estados Unidos intervino durante octubre comprando pesos por un equivalente a u$s2.100 millones. Aun así, el Banco Central tuvo que vender USD 45,5 millones cuando el mayorista tocó el techo de la banda, evidenciando la tensión que existía en el mercado previo a las elecciones.En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula un incremento de $457,25 desde los $1.060,28 de cierre de 2024. La victoria electoral de Milei y La Libertad Avanza generó expectativas de mayor estabilidad cambiaria y un alivio en la volatilidad que había marcado las semanas previas a los comicios.El fuerte retroceso del dólar refleja un cambio en las expectativas del mercado tras la ratificación del rumbo económico del oficialismo. La reacción inmediata en el Banco Nación y en el mayorista evidencia que los inversores anticipan una mayor estabilidad y menor presión sobre la divisa luego de la volatilidad que marcó a las ruedas previas.