Tras una jornada de euforia en los mercados, el dólar rebotó y cotiza a $1.505 para la venta

El tipo de cambio minorista volvió a subir este martes tras el repunte de los mercados luego del triunfo legislativo del oficialismo. En el Banco Nación, el dólar se vende a $1.505, en disonancia con la baja del lunes, cuando la divisa había caído con fuerza impulsada por el resultado electoral.



Tras el fuerte descenso inicial, la cotización del dólar retomó la tendencia alcista y se estabilizó por encima de los $1.500. En el Banco Nación, la divisa se vende a $1.505, mientras que en el mercado mayorista, el tipo de cambio ronda los $1.477. El blue se mantiene firme en torno a los $1.465, todavía por encima de los dólares financieros. Además, el dólar turista o tarjeta se ubica en $1.956,50, mientras que los financieros se mueven cerca de los $1.490. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó despejar dudas sobre el futuro del tipo de cambio al confirmar la continuidad del esquema de banda cambiaria. “Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda”, se había confiado el economista el pasado domingo tras los comicios, aunque el mercado no terminó de convalidar ese límite. 

Durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino con compras de pesos por un equivalente a u$s 2.100 millones aunque sin lograr evitar la presión sobre las reservas del Banco Central, que la semana pasada tuvo que vender u$s 45,5 millones cuando el mayorista tocó el techo de la banda.

Cabe resaltar que, en la víspera, y tras un resultado favorable para el Gobierno en las elecciones legislativas, el mercado bursátil registró una jornada de euforia con ganancias de dos dígitos. Sin embargo, con el pasar de las horas la tendencia iba perdiendo firmeza.

 

