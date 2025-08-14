El jubilado fracturado por la Policía Federal contó que deberá ser operado: Me tiraron como un misil

Durante la última movilización de jubilados y jubiladas al frente del Congreso de la Nación, Egidio Contreras, de 74 años, relató cómo fue empujado violentamente por efectivos de la Policía Federal. "Me agarraron de a dos o tres del hombro, del cinto y me tiraron como un misil, cabeza para adelante y piernas estiradas. Muchos compañeros vieron como caí. Se les veía la cara y los voy a denunciar”, advirtió.Tras la agresión, Contreras fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde le informaron que deberá ser operado por la fractura en su brazo. “La forma en que hoy me tiraron demuestra que es ensañamiento lo que tienen con nosotros”, señaló el jubilado, que cada semana participa de las protestas con una bandera whipala sobre los hombros.Como respuesta, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal contra los efectivos involucrados, y destacó que “fue atacado sin razón y de manera imprevista". "Como se observa en el registro de los medios, esa es prueba evidente de la irracionalidad, desproporcionalidad y el abuso de poder con el que actuaron”, enfatizaron.Otros manifestantes denunciaron las dificultades económicas y el hostigamiento policial como obstáculos para la participación. Uno de los dirigentes de Jubilados Inusrgentes explicó: "La policía empezó a provocar y a empujarnos con los escudos contra la pared”.En la movilización, la presencia policial superaba ampliamente a los manifestantes: más de 800 efectivos entre la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y la Policía de la Ciudad a cargo de Jorge Macri custodiaban la zona, mientras que entre 300 y 500 jubilados realizaban la ronda alrededor del Congreso. Según los testigos, la tensión se acrecentó dentro y fuera del perímetro vallado, con empujones y provocaciones de las fuerzas de seguridad.