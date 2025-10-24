Fuerza Patria cerró su campaña en la Ciudad de Buenos Aires con un acto multitudinario Pompeya

Con un acto colmado de militancia en el club Franja de Oro, en Pompeya, Fuerza Patria cerró su campaña porteña con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y el compromiso de “frenar el ajuste” y oponerse a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Los principales candidatos del frente, encabezados pordelinearon los ejes que defenderán en el Congreso tras las elecciones.El presidente del PJ porteño y candidato al Senado, Mariano Recalde, fue el encargado de abrir el acto con un mensaje de resistencia frente a las políticas del oficialismo. “Vamos a seguir enfrentando la motosierra de Milei, pero con más fuerza, con la fuerza que nos va a dar el voto popular”, sostuvo ante la militancia. El dirigente reafirmó que la lista justicialista representa “la libertad de la patria y del pueblo que no llega a fin de mes”.Junto a Recalde, el diputado Itai Hagman apuntó contra la política exterior del Gobierno y la alineación con Estados Unidos. “El presidente de los Estados Unidos le dijo a todo el pueblo argentino: o lo votan a Milei o le suelto la mano. No lo debemos subestimar”, advirtió. Para el legislador, la elección del domingo “será clave para frenar la sumisión irrestricta” y defender la soberanía nacional.Durante el encuentro, los candidatos presentaron los cuatro compromisos legislativos que llevarán al Congreso: la derogación del DNU 70/23, el rechazo a la reforma laboral, la oposición a los acuerdos con Estados Unidos y el freno al ajuste económico., remarcó Recalde, en alusión a las presiones del oficialismo sobre el Congreso.El cierre estuvo marcado, además, por la consigna “Cristina libre” por parte de las agrupaciones presentes: La Cámpora, el Movimiento Evita, Los Irrompibles y el NEP, junto con sindicatos como UTE y La Bancaria. Asimismo, acompañaron dirigentes de movimientos sociales y vecinos del barrio, que coincidieron en la necesidad de fortalecer al frente opositor.