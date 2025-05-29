Bajo la euforia del triunfo electoral, Milei pateó para diciembre los cambios en el Gabinete

Tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei decidió postergar los cambios en su gabinete hasta después del 10 de diciembre. El mandatario explicó que la reorganización dependerá de los acuerdos que logre en el nuevo Congreso y de las reformas que planea implementar, incluyendo la flexibilización laboral y la reducción de impuestos.Milei aseguró que “el gabinete se diseña de acuerdo a los acuerdos que tenga que ir a buscar. Se va a construir a la luz del nuevo Congreso y de las alianzas que tenga que ir a buscar”. En esa línea señaló que, con el 98% de las promesas de campaña cumplidas, ahora su prioridad es obtener el respaldo político necesario para avanzar con las reformas pendientes.Asimismo, reafirmó que habrá cambios pero sin nombres confirmados. “Obvio que va a haber cambios en el gabinete. El ministerio de Seguridad está resuelto, ya lo resolvimos y están trabajando. Falta Defensa”, indicó, y respaldó a Guillermo Francos sin confirmar su continuidad como jefe de Gabinete. En paralelo, volvió a coquetear con la idea de una reelección futura y describió a su gobierno como “el más desendeudador de la historia”.En otro tramo de la entrevista con Antonio Laje, reflexionó sobre el resultado electoral y la recuperación económica, asegurando que “los argentinos decidieron no volver al pasado” y que “dos tercios de los argentinos decidieron votar por un futuro de prosperidad y crecimiento”. Reiteró que “lo peor ya pasó” y volvió a marcar que la economía se estaba recuperando “milagrosamente”, aunque se frenó por la oposición y el Congreso.