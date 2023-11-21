Segundo funcionario afuera: Cúneo Libarona confirmó su renuncia al Ministerio de Justicia tras las elecciones

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció formalmente que dejará el Ministerio de Justicia tras las elecciones legislativas. “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, se despidió el funcionario esta mañana.La salida del titular de Justicia ya estaba en discusión dentro de la mesa chica del presidente Javier Milei y se hará efectiva la próxima semana, independientemente del resultado electoral. Fuentes oficiales señalaron que su probable sucesor será Sebastián Amerio, cercano a Santiago Caputo, quien ya coordina varias negociaciones judiciales del Gobierno.La decisión se produce sin un diálogo directo con el mandatario y ocurre en paralelo a la futura salida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que asumirá como senadora por la Ciudad. Según trascendió, el Gobierno analiza unificar las carteras de Justicia y Seguridad, un movimiento que implicaría un reacomodamiento estratégico del Gabinete.Cúneo Libarona se convierte así en el segundo ministro que adelanta su renuncia a días de las elecciones, después del canciller Gerardo Werthein, cuya salida sería anunciada el lunes 27 de octubre. Hasta ahora, también están confirmado el recambio de Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni, mientras Milei evalúa los ajustes finales en el equipo de gobierno tras los comicios.