Insólito: Diego Santilli se rapó para parecerse a José Luis Espert

Luego de la victoria en las elecciones legislativas, el diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, cumplió este lunes su promesa de campaña y se rapó para parecerse a José Luis Espert, quien tuvo que renunciar a su candidatura tras quedar envuelto en un escándalo por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.Acompañado por Karen Reichardt, el ex PRO fue al canal de streaming Carajo, donde el Tano de Il Figaro le pasó la máquina. Pero no fue el único, ya que el conductor Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", también quedó pelado, al igual que otros integrantes del programa La Misa. "Me dieron ganas de ser amigo de Fred Machado", ironizó el conductor de La Misa tras quedar pelado, en lo que se interpretó como una chicana contra el excandidato libertario.Otro de los que también pasó por la "peluquería" fue Mariano Pérez. "El día que empecé a estudiar periodismo, jamás pensé que iba a terminar así", sostuvo el el youtuber libertario, mientras Reichardt le pasaba la máquina por la cabeza. "La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream", tuiteó Santilli junto a una imagen del momento. Al momento de ser despojado de su pelo, el "Colo" dijo parecerse a Franco Mastantuono. La apuesta de Santilli surgió luego de que la Justicia Electoral no permitiera la reimpresión de boletas, y los libertarios que votaron por La Libertad Avanza tuvieron que hacerlo con la imagen de Espert.Antes de los comicios, el diputado reelecto había prometido que, en caso de lograr lo que parecía en ese entonces un completamente improbable triunfo, se pelaría. Finalmente el batacazo se convirtió en realidad y este mismo lunes había anticipado que iba a cumplir con su reto, y lo hizo nada menos que en el programa del influencer libertario que tanto lo había criticado tiempo atrás.