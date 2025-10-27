28.10.2025 / FINANZAS

Sigue la euforia poselectoral: ADRs subieron hasta 6,7% y los bonos obtuvieron ganancias



A dos días del triunfo legislativo de La Libertad Avanza, las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta 6,7% y los bonos en dólares volvieron a ser demandados, con el riesgo país en torno a los 700 puntos. La euforia convive con la cautela: el mercado apuesta a reformas y reacomoda precios tras saltos de hasta 25% en la víspera.




Los ADRs avanzaron hasta 6,7% en Wall Street, mientras el S&P Merval estiró el rebote en pesos y tocó un nuevo máximo en casi tres meses medido en dólares. El índice de acciones argentinas de MSCI se había disparado casi 19% tras el resultado electoral, señal de un apetito especulativo que busca capturar la promesa oficial de “segunda etapa” de reformas económicas.

En renta fija, los globales en dólares siguieron en positivo con subas de hasta 1,8% lideradas por el Global 2030, luego del salto de casi 25% del lunes que comprimió el riesgo país —medido por J.P. Morgan— a la zona de 708 puntos básicos. Entre los títulos ley argentina, el Bonar 2035 retrocedió 0,2% y el Bonar 2041 cayó 0,03%, en un mercado que alternó toma de ganancias selectiva con compras tácticas.

Según detalló Ámbito, Leonardo Svirsky, sales trader de Becerra Bursátil, describió el clima de ajuste de expectativas: “hasta el momento, los bonos consolidan los avances de ayer, y que los activos están buscando acomodarse en nuevos niveles”. Entre los “cortos”, el AL29 y el AL30 habían subido 12,1% y 14,4% respectivamente el lunes y hoy acompañaron la mejora general, tanto en ley Nueva York como en ley local.

Cabe señalar que la lectura política opera como trasfondo del movimiento. El optimismo financiero posurna descansa en que el oficialismo convertirá el envión en cambios rápidos; la economía real, en cambio, arrastra caída del salario y recesión.

