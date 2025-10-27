Sigue la euforia poselectoral: ADRs subieron hasta 6,7% y los bonos obtuvieron ganancias

Los ADRs avanzaron hasta 6,7% en Wall Street, mientras el S&P Merval estiró el rebote en pesos y tocó un nuevo máximo en casi tres meses medido en dólares. El índice de acciones argentinas de MSCI se había disparado casi 19% tras el resultado electoral, señal de un apetito especulativo que busca capturar la promesa oficial de “segunda etapa” de reformas económicas.

Según detalló Ámbito, Leonardo Svirsky, sales trader de Becerra Bursátil, describió el clima de ajuste de expectativas: “hasta el momento, los bonos consolidan los avances de ayer, y que los activos están buscando acomodarse en nuevos niveles”. Entre los “cortos”, el AL29 y el AL30 habían subido 12,1% y 14,4% respectivamente el lunes y hoy acompañaron la mejora general, tanto en ley Nueva York como en ley local.Cabe señalar que la lectura política opera como trasfondo del movimiento. El optimismo financiero posurna descansa en que el oficialismo convertirá el envión en cambios rápidos; la economía real, en cambio, arrastra caída del salario y recesión.