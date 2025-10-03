Juicio por YPF: el Gobierno apelará hoy en EE.UU. el fallo que ordena pagar u$s16.000 millones

Este miércoles, la Procuración del Tesoro expondrá ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en busca de revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 condenó a la Argentina a pagar más de u$s16.000 millones a los fondos buitre por la expropiación de YPF.

Los abogados del Estado argentino, encabezados por Santiago Castro Videla, presentarán sus argumentos a partir del mediodía ante un tribunal integrado por los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. Será una de las últimas oportunidades del país para intentar reducir o anular el multimillonario pago.Durante la audiencia, cada parte contará con media hora para exponer. Primero hablarán los representantes de la Procuración del Tesoro, luego lo harán los abogados del fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, y finalmente los de YPF.Entre los fundamentos centrales, la defensa argentina cuestionará la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) y la norma de “turnover" que, según argumenta, “jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio”. También advertirá que la orden judicial “fuerza a la Argentina a desconocer su propia legislación”, que exige autorización del Congreso para disponer de las acciones de YPF.El fallo de Preska, emitido en septiembre de 2023, determinó que el país debía indemnizar a los demandantes por la estatización de la petrolera en 2012 y, este año, la magistrada dispuso que parte del pago se efectúe con acciones de la compañía. Ahora, la decisión quedará en manos del tribunal de apelaciones, que deberá definir si mantiene o revierte la condena contra la Argentina.