Lilia Lemoine volvió a cruzar a Victoria Villarruel tras el triunfo en las elecciones: "¿A qué búnker habrá ido?"

Ni el ganar las elecciones le dio algo de tranquilidad a la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, quien envalentonada por los resultados de las legislativas, aprovechó para reavivar la interna que rige en el Gobierno con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a la que chicaneó.Durante un programa de stream abiertamente oficialista, Lemoine dio a entender que Villarruel estaba desaparecida y que no pudo festejar una posible derrota de LLA. "No vino al búnker ¿A qué búnker habrá ido? Se habrá ido a algún otro búnker con Pagano", ironizó la diputada al ser consultada por al vicepresidenta.Aseguró la legisladora que no hubo felicitación por parte de la titular del Senado. "Desaparecidísima. Pasa que ella labura para María Eugenia Talerico", sostuvo. De esta manera, Talerico fue la segunda víctima de Lilia, que así se burló de la excandidata porque "no la votó nadie".Por último, Lemoine apuntó contra el youtuber El Presto, por un supuesto pronóstico fallido de las elecciones. "Si dice que vas a sacar muchos puntos, vas a perder. Si El Presto dice que te va a ir bien, te va a ir para el culo. Es lo más mufa del planeta", sostuvo.