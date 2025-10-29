29.10.2025 / NACIÓN

El gobernador Kicillof, afuera del convite de Milei pero dispuesto a asistir si lo convocan

El gobernador de la provincia de Buenos Aires no figura entre los mandatarios “dialoguistas” citados por Javier Milei, aunque aseguró que acudirá si llega la invitación oficial. Los otros excluidos son Insfrán, Melella, Quintela y Ziliotto.






El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no recibió una invitación formal para participar del encuentro de gobernadores que encabezará el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Pese a quedar fuera de la lista de los mandatarios “dialoguistas” convocados por el Gobierno, el bonaerense hizo saber que asistiría si lo llaman.

De acuerdo a Noticias Argentinas, fuentes cercanas al mandatario provincial confirmaron que “no hubo invitación a la reunión en Casa Rosada por el momento”, aunque aclararon que “si llega el llamado del ministro del Interior, Lisandro Catalán, Kicillof va a ir”. En la Gobernación bonaerense sostienen que el diálogo institucional debe sostenerse, aun en la diferencia política.

Desde su triunfo en las elecciones del 7 de septiembre, Kicillof expresó públicamente que esperaba una convocatoria del presidente libertario. Sin embargo, el Gobierno nacional solo cursó invitaciones a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, en julio del año pasado.

Así, el grupo de gobernadores excluidos de la reunión quedó integrado por Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), todos referentes de los espacios opositores que mantienen distancia con la gestión de Milei.

