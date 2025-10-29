29.10.2025 / MEDIOS

Cuestionable: Marcelo Tinelli elogió la reforma laboral de Javier Milei


El conductor, que hasta hace poco criticaba al presidente y su estilo político, celebró en redes sociales las iniciativas de reforma laboral y tributaria del Gobierno.




Marcelo Tinelli sorprendió este miércoles al expresar su apoyo público a las reformas laboral y tributaria impulsadas por el presidente Javier Milei. El conductor televisivo, que actualmente trabaja en proyectos de streaming, comentó una publicación en X con varios emojis de aplausos y la palabra “excelente”, en alusión a las medidas libertarias.

El gesto generó sorpresa por el giro en su postura. En septiembre de 2024, Tinelli había cuestionado con dureza al mandatario: “Sabe mucho de economía, pero es cero político”, dijo entonces, al tiempo que criticó las “actitudes muy violentas, él y su gente”. En las últimas semanas, sin embargo, el conductor modificó el foco de sus críticas y las dirigió hacia Cristina Kirchner, a quien responsabilizó por la falta de renovación del peronismo.

“Hasta que no se acabe su liderazgo, el peronismo no va a conectar con la gente”, escribió Tinelli tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, molesto por las imágenes de la exvicepresidenta celebrando pese a la derrota de su espacio.

El cambio de tono del empresario se produjo en medio de nuevas polémicas laborales que lo tuvieron como protagonista. Exempleados y figuras como Florencia Peña y Luisa Albinoni lo acusaron de no haberles pagado sus sueldos, mientras evaluaban acciones legales para reclamar los haberes adeudados.

