Cuestionable: Marcelo Tinelli elogió la reforma laboral de Javier Milei

Marcelo Tinelli sorprendió este miércoles al expresar su apoyo público a las reformas laboral y tributaria impulsadas por el presidente Javier Milei. El conductor televisivo, que actualmente trabaja en proyectos de streaming, comentó una publicación en X con varios emojis de aplausos y la palabra “excelente”, en alusión a las medidas libertarias.

El gesto generó sorpresa por el giro en su postura. En septiembre de 2024, Tinelli había cuestionado con dureza al mandatario: “Sabe mucho de economía, pero es cero político”, dijo entonces, al tiempo que criticó las “actitudes muy violentas, él y su gente”. En las últimas semanas, sin embargo, el conductor modificó el foco de sus críticas y las dirigió hacia Cristina Kirchner, a quien responsabilizó por la falta de renovación del peronismo.El cambio de tono del empresario se produjo en medio de nuevas polémicas laborales que lo tuvieron como protagonista. Exempleados y figuras como Florencia Peña y Luisa Albinoni lo acusaron de no haberles pagado sus sueldos, mientras evaluaban acciones legales para reclamar los haberes adeudados.