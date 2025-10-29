Milei celebró la visita de Bessent a la Argentina

Thank you, Secretary Bessent @SecScottBessent , for your warm words and unwavering support. The people of Argentina have spoken decisively in favor of economic freedom and prosperity, and we are grateful for this recognition. We look forward to continuing our work together, https://t.co/76aSRapA3Z — Javier Milei (@JMilei) October 30, 2025

El presidente Javier Milei celebró la visita que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prevé hacer al país en los próximos días. “Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos”, escribió el mandatario. La visita será a semanas del acuerdo financiero que incluye un swap inicial de u$s20.000 millones y refuerza la sintonía política entre ambos gobiernos tras la victoria legislativa de La Libertad Avanza.El secretario del Tesoro había felicitado públicamente al libertario por el triunfo en las elecciones de medio término y destacó su influencia regional. “Tras el liderazgo de Donald Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina. Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026”, señaló el funcionario.Desde Corea del Sur, Bessent también contó que mantuvo una conversación con Milei poco después de los comicios. “Ayer hablé con el presidente Javier Milei para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”, expresó. En esa línea, agregó: “Me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei".“La política del presidente Trump de Paz a través del Fortalecimiento Económico va a transformar América Latina, y espero volver a visitar Argentina muy pronto”, completó el funcionario estadounidense.El cortejo continuó con la respuesta del Gobierno argentino no se hizo esperar. “Gracias, Secretario Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional”. La alineación también se observó el pasado miércoles, cuando Argentina votó en contra del levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba.