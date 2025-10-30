Cruce: Trump publicó un posteo en X donde avaló los dichos de Grabois sobre su campaña a favor de Milei

Las elecciones legislativas celebradas el domingo pasado dejaron un tan resonante como inesperado triunfo del oficialismo y una serie de perlitas que fueron saliendo a la luz a medida que los análisis post electorales se fueron apagando. Una de estas perlitas fue el inesperado cruce tuitero entre el diputado electo y referente de Patria Grande, Juan Grabois y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Todo comenzó cuando, una vez consumado el triunfo del gobierno de Javier Milei con el 40% de los votos a nivel nacional e imponiéndose incluso en la provincia de Buenos Aires, Grabois hizo su análisis sobre el resultado desde el búnker de Fuerza Patria."Yo tengo mucha esperanza en mi país, tengo mucha esperanza en nuestro pueblo, tengo mucha esperanza en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación", comenzó Grabois. Al tiempo que advirtió: "esto lo planteamos desde el primer momento, esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre, básicamente porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña. El jefe de campaña de Libertad Avanza se llama Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Besant"."Entonces, desde luego, es una lucha desigual que la damos con coraje y con entereza. Entonces, como les decía antes, si los resultados nos son favorables, hay que tener mucha humildad y no hay que entrar en triunfalismos. Y si los resultados son adversos, no hay que entrar en derrotismos ni en depresiones", manifestó al exhortar a la militancia a no bajar los brazos en una nota con el streaming Carnaval.El mensaje llegó a oídos de Trump quien, lejos de dejarlo pasar, lo utilizó para darle la razón a Grabois y ufanarse del triunfo de Milei.El presidente estadounidense se limitó a repostear un mensaje de Eric Daugherty, subdirector de noticias del medio estadounidense llamado Florida’s Voice, en el que dan cuenta de la lectura de Grabois. "El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron ‘duras’ porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump", escribió Daugherty.Trump, lo reposteó sin agregar nada. Ni una palabra dando así por cierta la lectura del dirigente peronista y atribuyéndose al mismo tiempo el triunfo de La Libertad Avanza en las Legislativas.Tras ello, Grabois sumo un nuevo capítulo al cruce con un escueto "MAHA". Una reversión del clásico lema del trumpismo "MAGA" (Make America Great Again) que convirtió en "MAHA", un llamado a Hacer una Argentina Humana otra vez.