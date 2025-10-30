30.10.2025 / Política

Kicillof cuestionó que no lo hayan invitado a Casa Rosada: "Milei busca la foto que le pidió Trump"

El mandatario bonaerense puntualizó que la falta de convocatoria a los gobernadores peronistas a Casa Rosada “habla de las limitaciones” del propio Presidente para negociar con quienes piensa distinto y, a la vez, responde a un posicionamiento que le hizo el jefe de Estado estadounidense.




El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó como “un error” a la decisión del presidente Javier Milei de no convocarlo a la reunión de hoy con los mandatarios provinciales y consideró que el único objetivo del Gobierno en ese encuentro es “construir la foto que le pidió (Donald) Trump” para otorgarle el respaldo financiero que le prometió a condición de ganar las elecciones.

El mandatario bonaerense puntualizó que la falta de convocatoria a los gobernadores peronistas a Casa Rosada “habla de las limitaciones” del propio Presidente para negociar con quienes piensa distinto y, a la vez, responde a un posicionamiento que le hizo el mandatario estadounidense “Trump, su jefe de campaña”.

Durante una entrevista por Radio 10, Kicillof aseguró que, si el Gobierno lo sumaba para hoy, él “hubiera ido por una cuestión institucional”, pero recalcó que ni siquiera lo llamaron: “No me llamaron ni para decirme ‘no te invitamos’”.

“Mi intención siempre es intercambiar seria y respetuosamente” ideas para superar la crisis económica que atraviesa el país, agregó y remarcó que la provincia de Buenos Aires “representa casi la mitad del país, aporta el 40 por ciento de la recaudación y tenemos casi el 50 por ciento de la industria nacional”. Por eso, insistió, “comete un error el presidente al no invitar a algunos gobernadores”.

