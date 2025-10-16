30.10.2025 / PROYECCIÓN

Macri marca la cancha: previo a reunirse con Milei, advierte que el PRO irá con candidato propio en 2027

En la antesala de su encuentro con el presidente Javier Milei, Mauricio Macri anticipó que el PRO presentará un candidato en las presidenciales de 2027, aunque ratificó su apoyo a las reformas que impulsa el Gobierno.




El expresidente Mauricio Macri adelantó que el PRO competirá con un postulante propio en las elecciones ejecutivas de 2027. “El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27”, señaló durante un seminario realizado en Chile.

Macri aclaró que, pese a sus aspiraciones de rearmar políticamente al partido, la prioridad actual sigue siendo respaldar las políticas del oficialismo. “La prioridad del PRO es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei”, afirmó, al tiempo que consideró que el Gobierno debe “recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo y claridad”.

En esa misma línea, el líder del PRO defendió además la alianza con La Libertad Avanza y justificó su respaldo total al espacio violeta: “Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido”. Según Macri, las tensiones con el espacio libertario “fortalecieron al PRO”, porque “todo el día era hablar, hacer publicidad”.

De cara al futuro político de Milei, el exmandatario remarcó que “hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido”. Sin embargo, en señal de que leyó el clima general ante las particulares formas presidenciales para expresarse, Macri opinó que el mandatario debería “gritar menos, dialogar más e incluir más gente”, un mensaje que, según dijo, “él lo escuchó”.

Sobre la reunión que mantendrán los aliados este viernes en la Quinta de Olivos, Macri adelantó en tono distendido: “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”. 

