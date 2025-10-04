16.10.2025 / Política

"Necesitamos que convoque al diálogo, con humildad y honestidad": el reclamo de Macri a Milei en la recta final de campaña

Con un extenso mensaje, el presidente del PRO pidió plantear puntos de acuerdo para pasar a una etapa de "crecimiento" y avanzar con la Ley de Presupuesto tras las dos prórrogas dispuestas por el Ejecutivo.




A diez días de las elecciones legislativas nacionales, Mauricio Macri salió a jugar fuerte en la campaña. Con diferencia de minutos, el expresidente difundió un audio a la militancia del PRO, en el que no mencionó ni a Javier Milei ni a La Libertad Avanza, y también un extenso mensaje en el que sí le dirigió un mensaje directo al Gobierno: "Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad". 

En el tuit que publicó en su cuenta personal, realizó una evaluación de la primera mitad del gobierno de Milei. Lo tituló "Ahora hay que arrancar y crecer sin parar". Incluyó una valoración de la baja de la inflación, aunque también dejó reclamos de más diálogo para implementar medidas económicas.

"Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación", recordó, antes de destacar el índice del 2,1% de septiembre que esta semana reportó el INDEC.

"Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento", continuó Macri en el mensaje de Twitter.

El primer pedido fue avanzar con un nuevo Presupuesto, después de dos prórrogas dispuestas por el Ejecutivo. Esta semana, la oposición aprobó un cronograma en Diputados para presionar al oficialismo a negociar, ya que desde el Gobierno quieren dilatar el tratamiento para que la votación sea con el renovado Congreso.

Y tras un llamado a plantear "metas concretas e inmediatas" para "orientar los acuerdos", Macri le reclamó al Gobierno de Milei una apertura al diálogo: "Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer". 

"El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar", profundizó.



Después de un año entero sin hablarse, Milei y Macri reanudaron conversaciones a fines de septiembre, en el inicio de la campaña para las elecciones de octubre. Fue vía WhatsApp. El contacto siguió pocos días más tarde, el 4 de octubre, en la Quinta de Olivos. El acercamiento concluyó con un mensaje de apoyo del expresidente para el actual jefe de Estado.

