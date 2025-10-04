Si descontamos en la Provincia, Milei gana la nacional": el pronóstico de Santilli de cara a las elecciones

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli, aseguró que el principal objetivo de su campaña es reducir la diferencia en la provincia de Buenos Aires para fortalecer el resultado nacional del oficialismo. "Si lo logramos, el presidente gana la nacional", afirmó.“Asumí hace dieciocho días con una encuesta real que nos daba catorce o quince puntos abajo. El desafío es descontar, porque si lo logramos, el presidente gana la nacional y esta alianza con el PRO puede tener más diputados para impulsar las reformas que faltan”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.Santilli destacó los avances del Gobierno en materia económica y pidió a los votantes que concurran a las urnas: “El presidente dijo desde el primer día que esto iba a ser duro, pero estructural"."No quiero que volvamos atrás, a los piquetes y a los gerentes de la pobreza. Hoy tenemos treinta puntos de inflación y treinta de pobreza, y aunque es mucho, venimos de doscientos y cincuenta y cuatro. Lo que viene ahora es crecimiento parejo y sostenido por veinte o treinta años”, aseguró.