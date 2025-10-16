De diciembre a abril hay que acelerar: Ritondo pidió rapidez en las reformas y respaldo de los gobernadores

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, respaldó la convocatoria del presidente Javier Milei a los gobernadores y advirtió que el Gobierno debe apurar las reformas antes de que se inicie el ciclo político rumbo a 2027. También instó a cumplir con los compromisos del Pacto de Mayo y destacó el rol del Consejo de Mayo en la elaboración de los proyectos.Sus declaraciones surgieron luego de que el Presidente encabezara un encunetro en Casa Rosada con los mandatarios provinciales y el gabinete nacional, al que consideró un punto de inflexión para “hacer acuerdos y acelerar las reformas”. En declaraciones a TN, el diputado sostuvo que el oficialismo tiene por delante una nueva ventana "de 100 días para enderezar el barco” y consolidar consensos.“Fue muy importante que el Presidente convocara gobernadores para decirles 'esto es lo que necesitamos': Presupuesto, reforma tributaria, laboral y del Código Penal", señaló Ritondo, al remarcar que esas iniciativas integran la agenda del Pacto de Mayo.En ese sentido, el legislador advirtió que las definiciones no pueden postergarse. “De diciembre a abril hay que acelerar, porque después empieza la discusión de 2027, el peronismo se ordena y los gobernadores piensan en sus reelecciones”, insistió.Además, destacó el trabajo del Consejo de Mayo en la redacción de las reformas, y mencionó la participación de la CGT, la UIA y el Congreso, aunque reconoció que “todavía hay mucha discusión en cuestiones vinculadas a los derechos colectivos”.Ritondo también se refirió al rol de Mauricio Macri, quien anticipó que el PRO tendrá candidato propio en 2027. “Yo me quedo con Mauricio aportando ideas, apoyando lo que estamos haciendo”, aclaró.