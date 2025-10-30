Ruptura del PRO en Diputados: legisladores de Bullrich dejan el bloque de Macri y se suman a LLA

A menos de una semana de las elecciones, comenzó el reordenamiento de las fuerzas políticas en el Congreso. Diputados nacionales cercanos a Patricia Bullrich, hasta hoy integrantes del PRO en Diputados, anunciaron que rompen el bloque para sumarse a La Libertad Avanza.Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, que abandonan la bancada amarilla que preside Cristian Ritondo.Esta movida política tiene el aval de la Ministra de Seguridad, quien está enojada con Mauricio Macri por “errores estratégicos” como la expulsión de Arabia del PRO y la falta de acompañamiento en la campaña porteña.El pasado 30 de agosto, Arabia fue expulsado del partido, donde ocupaba el cargo de vicepresidente. La resolución, que firmó Macri en calidad de titular del PRO, también incluyó al dirigente Pablo Walter, y argumentó que la expulsión se debió a inasistencias reiteradas a reuniones del Consejo. Esa fue la explicación formal. De manera informal, la salida se debió por su cercanía con los libertarios.Uno de los dirigentes que ya había reconocido el malestar de los diputados cercanos a la ministra nacional con Macri es el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “El bloque de La Libertad Avanza crece mucho y también crece porque el sector de Patricia Bullrich o se integra o arma un bloque aparte del PRO en interbloque con LLA. Vienen de echar del partido a Pablo Walter y a Damián Arabia, ellos hoy no se sienten representados con el PRO”, señaló a Infobae.Y amplió: “Ahora se va a sincerar esa situación. Obviamente, siempre con el respeto y la valoración de un trabajo en acuerdos con el PRO. Pero hoy no es el mismo escenario”.Más allá de esta situación, otro foco de enojo fue la campaña porteña. La ministra de Seguridad está dolida con Mauricio Macri y también con el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Piensa que los primos “jugaron para atrás” y, en la intimidad, calificó como una “maldad” del expresidente la publicación de un tuit para apoyar solamente al candidato del PRO Fernando De Andreis.La ruptura del PRO en Diputados también tiene lugar en un contexto político donde el expresidente retomó el diálogo con Javier Milei, aunque antes del encuentro del viernes aseguró que a la administración libertaria le “hace falta más músculo en la gestión y el diálogo” y advirtió que es necesario llevar a cabo “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización”.Además, anticipó que el PRO tendrá un candidato presidencial en 2027. “El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo tendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, planteó Macri.En esta línea, el expresidente expresó que Milei “tiene una segunda oportunidad”. “Yo lo vi entendiendo mucho más de lo que muchos creen, pero quiero ver si logra superar los condicionamientos que tiene", consideró, y recordó cómo fue el tono de las reuniones anteriores con el líder libertario en la quinta de Olivos: “Yo fui muy crítico con él".