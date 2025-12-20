95% cerrado: habría fecha para debatir la reforma laboral, pero el capítulo fiscal tensiona los planes del Gobierno

El principal foco de conflicto está concentrado en los artículos que reducen alícuotas del impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida que impacta de manera directa en la coparticipación, discusión que persiste en cada negociación, y que llevó a varios gobernadores a reclamar modificaciones o mecanismos de compensación ante una posible pérdida de recursos para las provincias.

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, asegura “tener los votos” para avanzar con el debate de la reforma laboral en el Senado, aunque el capítulo fiscal del proyecto mantiene abierto un frente de conflicto con los gobernadores. Si bien, desde el oficialismo sostienen que el “95% de los temas” ya estarían “cerrados”, los desacuerdos obstaculizan el tratamiento de cara a la sesión prevista para el 11 de febrero.En ese marco, Bullrich concentró las conversaciones con senadores dialoguistas y mantuvo bajo reserva un borrador con las modificaciones acordadas, que serían anunciadas recién al momento de la sesión, con el objetivo de llegar al debate con el camino despejado y evitar que la votación en particular genere incertidumbre en el Gobierno.El contenido de la reforma incluye cambios estructurales en el régimen laboral que ya generaron alertas en sectores sindicales y empresariales, en especial por la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, el financiamiento de las obras sociales y la redefinición de derechos colectivos, puntos que siguen siendo observados por bloques que aún no garantizan un acompañamiento pleno.Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mantiene firme en la negativa a introducir cambios y sostiene que la baja en la recaudación se compensará con mayor empleo formal y crecimiento de la actividad, una postura que profundizó las diferencias con Bullrich y tensó el vínculo con algunos aliados legislativos del oficialismo.Ante ese escenario, la exministra de Seguridad confirmó que el oficialismo convocará a sesión el 11 de febrero y reconoció que aún quedan puntos pendientes vinculados a la discusión entre gobernadores, senadores y el equipo económico, aunque se confió: "Tenemos el 95% de los temas cerrados”.