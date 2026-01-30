La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

El Juzgado Federal de Ushuaia resolvió rechazar el pedido del gobierno de Tierra del Fuego para dictar una medida cautelar inmediata contra la intervención del puerto local dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional al concluir que no se configuran elementos de urgencia que justifiquen su tratamiento excepcional durante la feria judicial.En su resolución, el juez Federico Calvete sostuvo que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial” y dispuso que la fiscalía se expida, en primer término, sobre la competencia del juzgado para intervenir en un conflicto entre el Estado nacional y una provincia.Además, el magistrado solicitó que se determine si el gobernador está habilitado para presentarse directamente en la causa, al considerar que esa representación correspondería a la Fiscalía de Estado fueguina, y exigió que el secretario Legal y Técnico de la provincia, Emiliano Fossatto, gestione la matrícula federal necesaria para actuar ante la Justicia Federal., así como la falta de rendición de cuentas sobre los recursos durante la intervención, en un contexto de fuerte respaldo político y gremial al reclamo impulsado por el gobierno fueguino.La intervención del puerto fue resuelta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que detectó que un 33% de los recursos generados por la terminal habría sido destinado a financiar gastos provinciales, pese a que la normativa vigente establece que esos fondos deben reinvertirse en obras, y señaló que solo el 1,3% del presupuesto se utilizó con ese fin, en plena temporada alta de cruceros en la capital fueguina.