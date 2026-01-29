La acción fue correcta: Bullrich volvió a justificar el disparo que a Pablo Grillo

La senadora nacional Patricia Bullrich argumentó el ataque que dejó gravemente herido a Pablo Grillo al sostener que el operativo de las fuerzas de seguridad durante la manifestación en defensa de los jubilados fue una respuesta necesaria frente a un escenario de “extrema violencia” y que, en ese contexto, “la acción fue correcta”.El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando el fotoperiodista recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza mientras trabajaba frente al Congreso, lo que le provocó una fractura de cráneo, una prolongada internación y múltiples intervenciones quirúrgicas, además de secuelas físicas que persisten hasta la actualidad.Al referirse puntualmente al disparo, Bullrich aseguró: "Todas las pericias que nosotros hicimos vieron que fue un tiro bien hecho”, y volvió a insistir con la versión de que el proyectil “rebotó en un caño quemado y le pegó en la cabeza”,En la misma línea, la exministra de Seguridad afirmó que “la intención no fue tirarle a una persona porque además estaba lejos” y defendió al efectivo involucrado al señalar que “si la justicia lo condena va a condenar a alguien por hacer lo que tiene que hacer”, desligando responsabilidades políticas sobre el operativo que ella misma ordenó.Bullrich también justificó el despliegue represivo al afirmar que el Gobierno contaba con información previa sobre la peligrosidad de la protesta, en la que, según dijo, participaron grupos organizados armados, y remarcó que ante ese escenario las fuerzas no podían quedar “inermes” frente a los disturbios.Por último, en una reflexión que generó fuertes críticas, la senadora planteó. "No tenés que mirar la consecuencia, sino si tu acción fue correcta”, mientras que organismos de derechos humanos y entidades de prensa como ARGRA continúan cuestionando la proporcionalidad del uso de la fuerza estatal y el accionar policial contra civiles y trabajadores de medios en manifestaciones públicas.