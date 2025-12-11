En la primera semana de febrero, la inflación de alimentos alcanzó su mayor suba desde marzo de 2024

El relevamiento corresponde a la consultora LCG, que informó un aumento del 2,5% en la primera semana del mes, el registro más alto de 2025 y solo comparable con la segunda semana de marzo del año pasado, cuando la economía todavía acusaba el impacto pleno de la devaluación inicial aplicada por el gobierno de Javier Milei.El dato se conoció mientras continúa la polémica por la decisión del Ejecutivo de bloquear la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor del INDEC, basado en una canasta más actualizada, lo que mantiene vigente una medición que asigna mayor peso relativo a los alimentos y bebidas.De sostenerse esta dinámica, la aceleración semanal podría trasladarse al IPC mensual, que además incorporará el efecto de los aumentos tarifarios derivados de la quita de subsidios, aun cuando parte de ese impacto no quede plenamente reflejado por la postergación del nuevo índice oficial.Dentro de la canasta relevada, las mayores subas se concentraron en bebidas e infusiones para el hogar, con un alza del 7,3%, seguidas por panificados, cereales y pastas, que treparon 6%, mientras que aceites y frutas mostraron bajas marginales del 0,1% y 0,9%, respectivamente.