La inflación se aceleró casi 3% en diciembre y acumuló un alza de 31,5% en 2025

Los precios al consumidor aumentaron 2,8% en diciembre respecto al 2,5% que había arrojado en noviembre y acumularon un alza de 31,5% en 2025.De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la división con mayor alza mensual en diciembre de 2025 fue Transporte (4,0%), escoltada por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).En paralelo, la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.Por el contrario, las dos categorías que registraron las menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%), y Educación (0,4%).A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba) mostró en diciembre de 2025 un aumento mensual de 2,7%, de acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Censos porteño.En la comparación interanual, el indicador acumuló una suba de 31,8%, lo que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales frente a noviembre.Entre los rubros, transporte encabezó los incrementos con una suba de 5,5%, impulsada por los ajustes en combustibles, lubricantes y tarifas de colectivos urbanos, además de aumentos en automóviles y pasajes aéreos. Restaurantes y hoteles avanzaron 4,3%, principalmente por el encarecimiento de los alimentos consumidos fuera del hogar.Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un alza de 2,4%, con fuertes subas en carnes y derivados (7,4%) y en pan y cereales (2,0%), parcialmente compensadas por una baja de 5,9% en verduras, tubérculos y legumbres.En tanto, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 2,1%, con incidencia de los ajustes en alquileres y expensas. Estas cuatro divisiones explicaron la mayor parte del incremento general de precios del mes.