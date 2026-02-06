El Gobierno pagó u$s832 millones al FMI y las reservas del Banco Central se desplomaron

@fotoWEl Gobierno le pagó u$s832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los vencimientos de deuda de febrero en medio de la llegada de una misión técnica del organismo al país. De esta manera, las reservas internacionales del Banco Central bajaron a los u$s44.750 millones.El Banco Central informó que compró u$s126 millones este jueves, aunque las reservas cayeron a los u$s44.750 millones debido al pago al organismo encabezado por su titular, Kristalina Georgieva. La adquisición se trató de la más alta desde el 14 de enero, cuando la entidad presidida por Santiago Bausili sumó u$s187 millones.En tanto, el pago se produjo mientras una misión técnica del FMI se encuentra en la Argentina con el objetivo de mantener distintas reuniones con funcionarios del Gobierno para auditar y realizar una revisión del programa de Facilidades Extendidas que firmó con el país en 2025. La delegación técnica del organismo está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi y hay mucha expectativa por la confirmación para el envío de un desembolso de u$s1.000 millones, si se logra la aprobación de la nueva etapa del acuerdo técnico.Luego de varios respaldos por partes de dirigentes del FMI, la visita ocurre en medio del escándalo desatado en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), por la renuncia de su último titular, Marco Lavagna, luego de que el equipo económico nacional, encabezado por Luis Caputo, posponga la nueva metodología para medir la inflación, que en enero volvería a ubicarse arriba del 2%, pese a la desaceleración prevista por las consultas con respecto a diciembre último.En este marco, se espera que la postergada implementación de la nueva metodología para medir la inflación, que formaba parte de los compromisos asumidos con el organismo, forme parte de la agenda de temas en las charlas bilaterales.