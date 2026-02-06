06.02.2026 / ECONOMÍA

El Gobierno pagó u$s832 millones al FMI y las reservas del Banco Central se desplomaron

La administración de La Libertad Avanza los giró en el marco de los vencimientos de deuda de febrero, por lo que las divisas de la entidad monetaria perforaron los u$s45.000 millones.


@fotoW
El Gobierno le pagó u$s832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los vencimientos de deuda de febrero en medio de la llegada de una misión técnica del organismo al país. De esta manera, las reservas internacionales del Banco Central bajaron a los u$s44.750 millones.

El Banco Central informó que compró u$s126 millones este jueves, aunque las reservas cayeron a los u$s44.750 millones debido al pago al organismo encabezado por su titular, Kristalina Georgieva. La adquisición se trató de la más alta desde el 14 de enero, cuando la entidad presidida por Santiago Bausili sumó u$s187 millones.

En tanto, el pago se produjo mientras una misión técnica del FMI se encuentra en la Argentina con el objetivo de mantener distintas reuniones con funcionarios del Gobierno para auditar y realizar una revisión del programa de Facilidades Extendidas que firmó con el país en 2025. La delegación técnica del organismo está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi y hay mucha expectativa por la confirmación para el envío de un desembolso de u$s1.000 millones, si se logra la aprobación de la nueva etapa del acuerdo técnico.

Luego de varios respaldos por partes de dirigentes del FMI, la visita ocurre en medio del escándalo desatado en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), por la renuncia de su último titular, Marco Lavagna, luego de que el equipo económico nacional, encabezado por Luis Caputo, posponga la nueva metodología para medir la inflación, que en enero volvería a ubicarse arriba del 2%, pese a la desaceleración prevista por las consultas con respecto a diciembre último.

En este marco, se espera que la postergada implementación de la nueva metodología para medir la inflación, que formaba parte de los compromisos asumidos con el organismo, forme parte de la agenda de temas en las charlas bilaterales.

Lo más leído

1

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

2

Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas

3

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

4

Domingo Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió por la "reactivación del mercado interno"

5

Milei salió a desmentir un supuesto acuerdo migratorio con EE.UU.

Más notas de este tema

A través de un comunicado, la SIDE aseveró que evitó un ciberataque contra la página de la Cancillería

06/02/2026 - COMUNICADO

A través de un comunicado, la SIDE aseveró que evitó un ciberataque contra la página de la Cancillería

Las consultoras y estudios privados proyectan una inflación de enero en torno al 2,5% y se fogonea la polémica con INDEC

06/02/2026 - ECONOMÍA

Las consultoras y estudios privados proyectan una inflación de enero en torno al 2,5% y se fogonea la polémica con INDEC

Las entidades periodísticas salieron a rechazar la "Oficina de Respuesta Oficial" del Gobierno libertario

06/02/2026 - OFICIAL

Las entidades periodísticas salieron a rechazar la "Oficina de Respuesta Oficial" del Gobierno libertario

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.