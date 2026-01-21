06.02.2026 / MUNICIPIO

Lanús otorgará una ayuda escolar de $200.000 por hijo a trabajadores municipales

La asistencia será financiada con fondos propios del Municipio y se pagará el 13 de febrero, en un contexto de fuerte aumento del costo de vida y por encima del monto fijado por el Gobierno nacional.




Con el objetivo de acompañar a la familia municipal en el inicio de un nuevo ciclo lectivo, desde Lanús Gobierno se garantizará con fondos propios el acceso a un derecho indispensable para niños, niñas y adolescentes como lo es la ayuda escolar.

A diferencia de un Gobierno Nacional que solamente destina un monto de $85.000 por cada hijo/a escolarizado, desde la gestión municipal se otorgará $200.000 a las y los agentes comunales, lo que implica un esfuerzo económico por parte de la Intendencia. El mismo se abonará el viernes 13 de febrero.

Este anuncio surge a raíz del difícil contexto económico por el que atraviesan las y los lanusenses y, sobre todo, por lo elevada que es la canasta básica que está por encima de cualquier medición del INDEC. Por lo que esta decisión política refleja un aumento por encima de la inflación del último año, en comparación a la ayuda que también se brindó en el 2025.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la decisión se enmarca en una política de acompañamiento sostenido a las y los trabajadores municipales frente al impacto del actual contexto económico.


