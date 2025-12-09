El Gobierno bonaerense transfirió fondos a ABSA para reanudar obras abandonadas por Nación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, autorizó -mediante decreto- una transferencia de fondos de casi 22 mil millones de pesos a Aguas Bonaerenses SA (ABSA). Los recursos habían sido solicitados por la empresa para cubrir costos operativos, pero también para tapar agujeros generados por el Gobierno Nacional.Según la norma que se publicó en el Boletín Oficial de hoy, hay dos transferencias aprobadas. Una por hasta 18 mil millones de pesos que se va a efectivizar en importes mensuales de hasta $6 mil millones en enero, febrero y marzo. La otra es por hasta $3.948 millones y va a destinarse a la realización de una serie de obras hidráulicas.Esto surgió a partir de un pedido formal presentado por Hugo Obed como presidente de ABSA en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense a principios de enero. Ahí cuenta que “el retraso tarifario aún existente impide la cobertura total de los costos operativos con la recaudación derivada del servicio” y solicita la asistencia financiera del Tesoro Provincial.Adicionalmente, estimó en $3.984 millones los recursos necesarios para cuatro proyectos aprobados por Nación en 2020 y 2021 que estaba financiando el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Este organismo fue disuelto a fines de 2024 por el gobierno de Javier Milei dejando a las obras sin su fuente de financiamiento. Al momento del cierre, el ENOHSA estaba llevando adelante 116 obras, incluyendo las que ABSA busca retomar ahora.De acuerdo a los considerandos del decreto, el gobierno provincial decidió habilitar esos recursos “a fin de garantizar la continuidad y finalización de las obras, frente al incumplimiento de los compromisos de financiamiento oportunamente asumidos por el Gobierno Nacional”.Los trabajos en cuestión consisten en distintas obras de construcción o ampliación de plantas en Guaminí, Carmen de Patagones, Vedia y Ranchos. Por ejemplo, en Vedia, partido de Leandro N. Alem, se va a ampliar la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales (PDLC), proyecto que quedó paralizado en noviembre de 2023.A fines de enero Obed y el intendente local, Carlos Ferraris, firmaron el acta para la renegociación de la licitación que data de 2021 y esperan retomar el proyecto que beneficiará a casi 10 mil habitantes en los próximos meses. Las tareas que quedaron pendientes alcanzan a obras civiles y electromecánicas, las instancias de tratamiento preliminar y secundario y también las estructuras de conducción y descarga.