06.02.2026 / Medida de fuerza

Camioneros anunció un paro por tiempo indeterminado en la planta de Coca-Cola

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó este viernes una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega, en donde anunción la medida de fuerza en reclamo de mejoras laborales.




El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó este viernes una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales.

Del encuentro participaron también el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, el cuerpo de delegados y trabajadores de la planta, quienes exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, sostuvo Moyano durante la asamblea, en la que los trabajadores manifestaron la necesidad de avanzar en condiciones laborales dignas y salarios acordes al esfuerzo diario.

Mientras tanto, representantes de la empresa no se han expresado públicamente respecto de los reclamos. Esto deja al conflicto abierto y con posibilidades de tensión prolongada si no hay avances concretos en las negociaciones.

En ese marco, el dirigente sindical también rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será tratado en el Congreso. “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, afirmó. 

