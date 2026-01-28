03.02.2026 / Transporte

Paro de trenes: fracasó la reunión con el Gobierno y el sindicato ratificó la medida de fuerza para el jueves en el AMBA

Desde La Fraternidad informaron que no "se llegó a ningún acuerdo salarial", mientras que desde la Secretaría de Tranporte aclararon que “si nadie lo pide, no se va a dictar la conciliación obligatoria”.




El sindicato La Fraternidad anunció este martes que se mantiene el paro de trenes convocado para este jueves en el AMBA, luego de que fracasara una reunión en la Secretaría de Transporte donde se buscó llegar un acuerdo por el reclamo salarial.

“En la reunión no se llegó a ningún acuerdo salarial, por lo que se ratificó el paro por el momento”, sostuvo una fuente del sindicato a la Agencia Noticias Argentinas, que además aclaró que hasta ahora no está confirmado otro encuentro antes del jueves para volver a intentar un acuerdo por los sueldos.

En tanto, fuentes de la Secretaría de Trabajo aclararon a la Agencia Noticias Argentinas que “si nadie lo pide, no se va a dictar la conciliación obligatoria”, en referencia a una de las herramientas del Gobierno para forzar una nueva reunión e impedir la medida de fuerza durante un período de 15 días.

El secretario general del gremio de maquinistas de trenes, Omar Maturano, señaló que el paro fue convocado porque el Gobierno “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen.

"Ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, sostuvo este lunes Maturano en una entrevista radial.

Y agregó: “Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó.

