PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"

El peronismo de la provincia de Buenos Aires presentó la lista de unidad que encabeza el gobernador Axel Kicillof, secundado por su vice Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, con Máximo Kirchner en un cargo clave y un texto con duras críticas al Gobierno nacional, apoyo contundente a Cristina Kirchner ante su “injusta detención” y el desafío de no sólo enfrentar a Javier Milei sino que el justicialismo sea "una alternativa política con vocación de futuro y voluntad transformadora".Además de Kicillof presidente, Magario como vice primera, Otermín como vice segundo y Kirchner al frente del Congreso, la lista se completa con Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, como secretario general y el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, como titular de la Asamblea Electoral.El acuerdo de unidad se gestión al momento en que Kicillof aceptó el ofrecimiento realizado por el kirchnerismo a través de Máximo Kirchner, actual titular del partido a nivel provincial, como gesto de respaldo a su gestión bonaerense y con guiños al 2027. Según se supo, el mandatario bonaerense asumirá la titularidad del justicialismo provincial el 15 de marzo"El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento decisivo. En un contexto de ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional, nuestro pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que castiga a las mayorías, debilita al federalismo y erosiona la convivencia democrática", incia el comunicado del PJ provincial.En ese sentido, se afirma que la provincia de Buenos Aires "se ha convertido en el principal dique de contención" con la "responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta, y defendiendo a millones de bonaerenses del impacto del modelo de exclusión que impulsa el presidente Javier Milei".En esa línea, agrega que se trata del resultado de "un esfuerzo colectivo que se expresa también en el rol fundamental que vienen cumpliendo los intendentes e intendentas peronistas, quienes, desde cada municipio, están defendiendo a sus comunidades y sosteniendo servicios esenciales ante el daño que producen las políticas de Milei".Sin embargo, el peronismo bonaerense destaca que la tarea de "proteger" debe "dar un paso más: comprometerse de lleno con la reconstrucción de una esperanza nacional"."Es en ese marco que reconocemos una historia, una identidad y un mandato político. Un peronismo que, con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, supo ampliar derechos, fortalecer al Estado y contrubiuir a la grandeza de la nación; y que ahora, en circunstancias diferentes y en la provincia de Buenos Aires, viene llevando adelante un gobierno provincial comprometido con bienestar del pueblo", sostiene.Tras destacar que "el peronismo de la provincia de Buenos Aires demostró algo fundamental: a esta derecha se le puede ganar", el PJ bonaerense señana que ese triunfo electoral y político demuestra que "hay otro camino posible, basado en la gestión, la cercanía con la gente y la defensa del trabajo, la producción y la justicia social. Hoy, esa experiencia debe proyectarse y fortalecerse"."Pero no alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza. Para eso, el peronismo necesita unidad, organización y coraje. Nuestro pueblo, en la provincia y en todo el país, necesita un peronismo que concentre todas sus fuerzas en enfrentar el modelo de Milei y en construir una alternativa política con vocación de futuro y voluntad transformadora", agrega.Como "no hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal", el PJ bonaerense debe "continuar su responsabilidad histórica: sumar, convocar, federalizar, articular con las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los gobiernos locales y todos los sectores que resisten el ´sálvese quien pueda´”.En ese segmento, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ratifica su "repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner, enmarcada en un clima creciente de autoritarismo, persecución política y ataque sistemático a las instituciones de la democracia" y reafirma su "compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, la Constitución y las garantías del pueblo, y seguirá denunciando esta condena injusta como parte de una ofensiva más amplia contra el sistema democrático argentino".Y cierra: "Convocamos a todas y todos los afiliados, a cada compañero y compañera, a poner por delante lo que nos une, a cuidar la herramienta política que representa el peronismo y a trabajar juntos en la construcción de una alternativa que tenga como bandera la soberanía política, la independencia económica y la justicia social".