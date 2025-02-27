Valeria Di Croce: "Lo que caracteriza a Milei es generar caos"

me parece que si hay una característica de Milei es esa: ha sabido promover constantemente y fomentar el caos en una sociedad que no logra organizarse en sus instituciones y en sus dirigentes. Y eso lo capitaliza porque el caos es lo que tapa el verdadero daño y la profundidad del daño que está haciendo el gobierno

El ecosistema mediático digital y la reprimarización: una radiografía incómoda del experimento libertario

Hay una primarización, una primarización 3.0 vinculada al desarrollo de ese capitalismo de plataformas(R). Además de la profundización que se produce de la dependencia argentina con Estados Unidos a partir, por un lado, la relación con el Tesoro norteamericano y con Scott Bessent, como vimos el año pasado; y del nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, por el otro. Yo creo que antes, así como no se hizo tan visible el ecosistema mediático digital en la campaña del 2023 y como el mainstream periodístico ignoró por ahí lo que estaba sucediendo en torno a Milei en ese ecosistema, también el mainstream del periodismo económico y el periodismo político desconoce o ignora todo lo que sucede en Endeavor. Cuando Milei va a Endeavor en 2024, ese 14 de noviembre de 2024, les dice en ese momento que ellos eran los héroes, los verdaderos héroes y los llama el círculo rojo digital. Y ese día dice que van a enterrar al círculo rojo analógico. (R)Él considera que ese círculo rojo analógico integrado por esos dueños de la Argentina, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, los empresarios que más conocemos o que tenemos más identificados, ya caducaron, ¿no? Y que hay que vincularse, también por eso detiene la obra pública perjudicando a las cámaras de desarrollo que tienen que ver con la construcción, mucho más con el sector privado. Pero no con el sector privado tradicional, sino con estas grandes plataformas que en general están radicadas afuera, que copian modelos de negocios del extranjero

Es un régimen que promueve la primarización y esa primarización no está destinada solo a los alimentos, sino y sobre todo a aquello que se necesita desde Silicon Valley en el enfrentamiento que tiene Estados Unidos con China

Tiene un papel, aunque a nosotros nos cueste mucho asumirlo, muy importante

hay que ver cuál es el rol real del país, porque una cosa es el rol que Milei tiene en ese ecosistema y otra cosa es el rol que va a tener Argentina. Y lo que uno ve es que el rol de Argentina es de colonia(R). No se va a transformar en una potencia por estar gobernada por el amigo, entre comillas, de quién preside los Estados Unidos, sino más bien hay una cuestión de sometimiento, que quedó muy clara en noviembre del 2024, cuando se difundió este documento de la estrategia para el desarrollo del Hemisferio Sur, en donde ellos hablan de reclutar y expandir. Dicen que a los líderes de derecha afines hay que reclutarlos. Con Milei ni siquiera fue necesario, se postuló solo. Una vez que hagan eso, van a expandirse. Esa expansión en Argentina ya empezó. La vimos con la llegada de la comitiva a Ushuaia, que también recorrió Vaca Muerta, pero viene sucediendo con las reuniones de la embajada norteamericana, con los dichos de Peter Lamelas cuando estuvo hablando con Ted Cruz en el Congreso norteamericano antes de validar sus credenciales. Y eso también responde a la lógica de los cuatro enemigos: el ambientalismo, el feminismo, en el caso de la Argentina se suma derechos humanos por su propia historia y también ahí aparece este componente de los pueblos originarios, los inmigrantes, siempre ese chivo expiatorio que es un modelo internacional. Lo que uno se tiene que preguntar es por qué esos son los enemigos. Porque son los que, en general se oponen al avance del extractivismo, al desconocimiento de los derechos. (R)Milei tiene ese lugar, pero la Argentina ocupa el lugar de colonia. No va a ocupar el lugar de una potencia y queda claro en esta reunión donde Marco Rubio lo que le exige a un país como la Argentina es que provea centros de datos, minerales críticos y tierras raras

Se profundiza. Creo que se producen varios fenómenos. Por un lado, la contaminación del sistema político, el ingreso de más cantidad de diputados y de senadores de La Libertad Avanza genera una contaminación y un ruido hacia el interior del Congreso de la Nación bastante complicado. Pero también en los medios. Esos mismos que gritan en las sesiones son los que después circulan por los medios diciendo la peor de las barbaridades. Y se pone el eje en discutir los exabruptos, la postura de energúmenos de algunos y algunas, y se deja de discutir la degradación de la política y de la democracia argentina

Valeria Di Croce, periodista y autora del libro El arca de Milei: ¿cómo y con quién construyó su poder?, que analiza la llegada de Javier Milei al gobierno, caracterizó al dispositivo de poder libertario como uno de "caos" en el marco de "una sociedad que no logra organizarse". La construcción política y económica con el "círculo rojo digital" y la "primarización 3.0", la diferencia entre el papel del Presidente y el de la Argentina en el mapa de las alt-right global bajo la tutela de EEUU, y la profundización post-electoral, en una entrevista exclusiva conDi Croce es Magíster en Comunicación e Imagen Institucional (UCAECE – Fundación Walter Benjamin) y técnica en Comunicación e Imagen por el Instituto Walter Benjamin. En 2024 publicó El Arca de Milei, un libro que se anima a explorar la cara menos visible del experimento libertario en la Argentina: su entramado de poder, su ecosistema mediático y sus alianzas internacionales.En este reportaje, propone una lectura que va más allá de los exabruptos y la superficie del debate público: habla del caos como método de gobierno, de la nueva primarización de la economía, del lugar de la Argentina en la constelación global de las alt-right y de cómo la llamada “batalla cultural” se vuelve, cada vez más, una estrategia de ocupación política y degradación democrática.Si hay una característica que tiene desde antes de asumir, y que la ha mantenido y en todo caso profundizado, es generar caos. Es una característica que ni siquiera es propia del gobierno de Milei sino de estas nuevas derechas que Steven Forti llama 2.0, en el sentido de cómo van instalando caos constantemente en una sociedad que ya de por sí está caotizada a partir del shock económico que producen las medidas que toman estos gobiernos de derecha, el ajuste, los despidos. Entonces, frente a la necesidad de organización de una comunidad, frente al ataque constante y a la producción de shocks uno tras otro, el gobierno capitaliza, con ayuda de su ecosistema mediático digital y de las plataformas que además rebotan. No son las redes sociales, sino el ecosistema que se produce entre lo que las plataformas originan y cómo ese contenido llega a los medios mainstream. Sobre todo la proliferación de medios y plataformas nuevas, como en el caso de La Derecha Diario, en Argentina, pero que también es un fenómeno en Estados Unidos con el caso de Breitbart. Lo mismo pasa en Europa y en cada uno de los países en los que aparecen estos medios que hacen circular contenidos que caotizan.Uno termina discutiendo las barbaridades que dice el Presidente, sus diputados o personas referenciadas con el círculo íntimo. En el caso de Argentina, por ejemplo, quienes están en Carajo, esta plataforma donde está (Daniel) Parisini (NdR: más conocido como Gordo Dan) y deja de discutir la profundidad y el daño que se genera y también ese caos impide la organización social. EntoncesYo creo que se hace cada vez más visible la consecuencia de la decisión del gobierno de la transferencia de recursos hacia los sectores más poderosos. Creo que sí comienza a verse, sobre todo a partir de fines del año pasado y principios de este año, quiénes son los verdaderos destinatarios, que uno a veces lo asocia con ese círculo rojo analógico, como le llamó Milei en la reunión que tuvo en Endeavor. Ese lugar en donde se juntan los dueños de las startups que preside el titular de Globant, Martín Migoya, donde está también Marcos Galperín, de donde surge Alex Oxenford, el embajador actual de Argentina en los Estados Unidos que es el que lo vincula a Silicon Valley, a todo lo que tiene que ver con esos tecno-ricos y con la necesidad que tienen de centros de datos, de minerales críticos.Me parece que se hace cada vez más visible que el sector que se está beneficiando es el sector de la energía, hidrocarburos, minerales, el desarrollo minero a partir del RIGI en favor de ese sector. Algunos lo advirtieron en el momento que se discutió ese régimen del incentivo para los grandes inversores, pero ahora empieza a ser cada vez más claro. Las industrias de desarrollo local, como se vio en la discusión, que es ni más ni menos que por poder y por transferencia. Con Paolo Rocca, por ejemplo, porque no es un problema con Techint puntualmente, sino con cuáles son las industrias que se favorecen.Marcos Galperín copia el modelo de negocios de Amazon y el desarrollo financiero a través de billeteras virtuales que tenía en ese momento eBay y PayPal. Cuando uno ve las reuniones que tiene en el extranjero Milei, en general, lo que se empieza a decir es que viaja mucho. Pero, ¿con quién se reúne? Y se reúne en general con el capital financiero vinculado por JP Morgan, con funcionarios como Pablo Quirno, el actual canciller, o como el mismo ministro Luis Caputo. Pero también hay una vinculación con Silicon Valley, Sun Valley, que es el campamento de mil millonarios al que fueron Milei y Caputo, del que no se supo qué se habló. Donde están los tipos como Peter Thiel, las personas que manejan los negocios del desarrollo que, cuando sucedió la cumbre de minerales críticos convocada por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio para garantizar que el Hemisferio Sur le va a proveer a los Estados Unidos y no a China minerales críticos. Y ahí estaba sentado Pablo Quirno. Esas son las empresas y los grandes multimillonarios que se van a beneficiar del RIGI y de la reprimarización de la República Argentina. No los empresarios que nosotros teníamos identificados. Creo que eso empieza a visibilizarse. El RIGI tenía ese objetivo de generar islas de inversión.. Eso se ve los libros, los ensayos, las notas que empezaron a salir en los últimos dos años. En el primer gobierno de (Donald) Trump, en general, el único aliado abiertamente que había en el continente era Jair Bolsonaro, y Víktor Orbán en el continente europeo. Ahora, en ese mapa que empieza a desplegarse, Argentina pica en punta cuando Milei gana las elecciones del 2023 y apoya a Trump. Comienza una estrategia de consolidar el vínculo a través no solo de la CEPAC, que es una convocatoria conservadora de los Estados Unidos que funciona como una franquicia y que se desarrolla en México, en Brasil, la vimos en la Argentina el año pasado, sino también en el caso de Europa con Patriotas, que es la convocatoria que se hace a partir de Santiago Abascal, que la convocó y en la que participaron Milei y sus funcionarios. Hay una estrategia de comunidad de estas derechas. También proliferan estos influencers y voceros, las fundaciones vinculadas con Atlas Network en su origen, como el caso de la Fundación Faro que dirige Agustín Laje, y que financian muchos empresarios de estos que hablábamos, que están más vinculados por ahí al mundo tech y que han sido beneficiados con privatizaciones. En el caso de la última reunión que hizo Laje, uno de los que recibía a los empresarios era uno de los hermanos Neus, que está vinculado a Santiago Caputo.Hay una estrategia, por un lado, cultural, de difusión de contenidos. Pero en ese mapa global, Milei tomó la voz y eso hizo que en el primer Davos, el del 2024, y en el segundo del 2025, que por ahí fue el que más resonancia tuvo, surja esta idea de la moral de Occidente. Y esa tríada que Milei desde el primer momento anunció que tiene que ver con su estrategia de aliarse con Israel y con Estados Unidos, pesa mucho en esa disputa, sobre todo a partir del momento que Trump gana las elecciones y asume la presidencia. Hoy cumple un lugar estratégico en términos de lo que significan las derechas, pero sobre todo, y eso es lo que logra ocultar con esta visibilización constante que hace y el acting de decir “estoy en todos los portales del mundo”. Cuando uno se pone a hurgar y se pone a ver dónde es que hablan de sus políticas, siempre son portales muy chiquitos, como si fuera La Derecha Diario acá, y él constantemente valida esos contenidos.Pero. Coincide lo que fueron las elecciones y el triunfo en las nacionales de LLA con el devenir de la injusta prisión de Cristina Fernández de Kirchner, que no pudo ser candidata en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y sobre lo que ellos siempre se están montando. De hecho, Milei no había dicho tan abiertamente que la prisión de Cristina era consecuencia de su gobierno hasta después del triunfo de las elecciones a nivel nacional. Pero además, eso tuvo también un plafón a nivel internacional, una capitalización de eso en torno a decir, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer el ajuste más brutal de la historia, se puede reprimir, se pueden decir barbaridades, y eso igual garpa en términos electorales. Ese fue el mensaje que transmitieron los influencers, los voceros del ecosistema mediático digital al interior de la República Argentina y también hacia el exterior. Hay una capitalización en ese sentido. También vimos cómo personajes como Agustín Laje, que escribe el libro La Batalla Cultural - del que Milei fue parte en la presentación en la Feria del Libro junto con Nicolás Márquez, con quien ya Agustín Laje había escrito un libro que es El Libro Negro de la Nueva Derecha, en donde ellos abiertamente decían que la política era basura-, que la derecha argentina era una derechita cobarde en relación a Juntos por el Cambio, específicamente al PRO. Hay una fusión de esas fuerzas políticas en torno a la figura de Milei en las elecciones del año pasado y aparece un Agustín Laje diciendo “bueno, yo podría ser candidato a partir de ahora, ¿no?”. Además Laje, no solo ahora, sino que lo viene diciendo hace mucho tiempo, que luego de la batalla cultural era necesario dar una batalla política. Y que esa batalla política tenía que basarse en resultados electorales positivos luego de las reformas y las transformaciones. Entonces lo que ha pasado es que se ha profundizado. El tema ahí es si profundizar es decir cosas nuevas. Y no. Dicen lo mismo, pero ya no tienen el miedo de decir, bueno, yo puedo formar parte de, puedo tener un cargo político, puedo ser candidato, dice Laje cuando lo escuchamos durante casi 10 años decir que eso nunca pasaría. Me parece que cada vez más se inclina también sobre su nicho, cosa que es lógica.A veces uno dice, bueno, pero le habla a su público. Y sí, porque está construyendo su fuerza política. La libertad Avanza no es una fuerza política consolidada, es una fuerza política en construcción que ya absorbió a Juntos por el Cambio. Vació al PRO. Lo que uno ve es que los grandes derrotados son esa centro derecha que proponía a (Horacio Rodríguez Larreta). Bueno, ese triunfo de Milei traducido en esa batalla cultural es la que capitalizan sus influencers. Hay que ver qué pasa con la reforma laboral en términos de movilización, pero creo que se profundizó. El mensaje agresivo de construcción de enemigo interno, de descalificación del otro, de fomentar el odio, el caos, se ha profundizado y las caras visibles de eso, como Agustín Laje o como los stream de Carajo, adquieren mayor relevancia. De hecho, lo visitaron recientemente a Milei en Casa Rosada algunos de los influencers que hasta ahora no sabíamos los nombres y se escondían detrás de las cuentas de X.