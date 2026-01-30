Ian Moche denunciará judicialmente a Lemoine por "inhabilidad moral" tras la grave acusación de la libertaria

El activista Ian Moche denunció a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine por inhabilidad moral, luego de que lo acusara en televisión por “actuar de autista”. La acción judicial cuenta con el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez.Según acotó el letrado a través de su cuenta de X, la denuncia se realizó "para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo" y subrayó que "ahora los representantes del pueblo tienen la palabra".En una entrevista en La Nación Más, Lemoine afirmó que el niño de 12 años “es un negocio para el kirchnerismo” y responsabilizó al “kirchnerismo o al wokismo” por lo que consideró una puesta en escena“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un niño menor de edad y llevarlo a los medios a actuar de autista. Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace”, dijo.Y agregó: “Vemos un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruido, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales… Además, la hija mayor ya habló y contó lo que su madre le hace a sus hijos”.La acusación de Lemoine, para la cual no aportó pruebas, generó una respuesta directa del influencer. "Fue feo. Nos angustió un poco pero estamos bien. Tratamos de no darle cabida a esto y nos mandaron cosas hermosas. Esto no nos va a detener como activistas", expresó Moche en un video que publicó en sus redes."Voy a salir a responder con amor", agregó el niño, y señaló que le escribió Esteban Trebucq, quien hizo la entrevista con Lemoine, para obtener derecho a réplica, pero aclaró que el periodista "no contestó".En paralelo, pidió "hablar de la Emergencia en Discapacidad" y festejó la reglamentación de esta ley que se produjo el último miércoles, luego de meses de resistencia del Gobierno. "Seguimos adelante y vamos a poder salir con todo esto", cerró