Las centrales obreras marchan al Congreso contra la reforma laboral: a qué hora y dónde concentran

La Confederación General del Trabajo y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos confirmaron una movilización multitudinaria para este miércoles 11 de febrero frente al Congreso Nacional en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, una protesta que ser ealizará fuera del Senado, mientras los legisladores inauguran el debate del proyecto oficialista, en medio de un clima cargado de tensión que irá creciendo a lo largo de la jornada.

La concentración principal se realizará en la Plaza de los Dos Congresos desde las 14.30, con columnas sindicales que comenzarán a arribar desde horas previas, mientras que distintas organizaciones anticiparon cortes y restricciones en el tránsito en los alrededores del Parlamento durante gran parte de la tarde.Además de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, la protesta se replicará en varias provincias, donde sindicatos regionales y organizaciones sociales se concentrarán frente a casas de gobierno y legislaturas locales, en rechazo a un proyecto que las centrales consideran regresivo en materia de derechos laborales.Si bien en la interna sindical se debatió la posibilidad de avanzar con una huelga general, la CGT resolvió por ahora reservar esa carta y evaluar nuevas medidas de fuerza en caso de que la iniciativa obtenga media sanción y avance hacia la Cámara de Diputados.Desde las centrales obreras remarcaron que la convocatoria apunta a frenar el avance del proyecto y advirtieron que la reforma “no es modernización, es ajuste sobre las y los trabajadores”, al tiempo que reafirmaron que “el trabajo no se negocia y los derechos se defienden en la calle”.ORGANIZACIÓNEntre las avenidas que se verán afectadas por la movilización figuran Entre Ríos, Callao, Rivadavia, 9 de Julio y de Mayo, además de la Diagonal Norte y la Diagonal Sur, con restricciones que se mantendrán durante toda la tarde. También se informó que habrá cortes y desvíos en calles linderas como Hipólito Yrigoyen, Uruguay, San José, Paraná, Sáenz Peña, Montevideo, Virrey Cisneros, Rodríguez Peña, Solís, Riobamba y Combate de los Pozos, por lo que las autoridades recomendaron evitar la zona y circular por vías alternativas.En cuanto a lo organizacional, si bien el recorrido oficial partirá desde Plaza de Mayo con destino al Congreso, las distintas columnas estarán distribuidas en sectores específicos. Los movimientos de jubilados y organizaciones piqueteras se concentrarán frente al Anexo de Diputados sobre Avenida Rivadavia, mientras que agrupaciones de izquierda se ubicarán en la zona de Callao y Entre Ríos.Por su parte, la CTA y ATE marcharán desde Rivadavia y Montevideo, y la UTEP junto a los gremios de la CGT lo harán desde la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís.