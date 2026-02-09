Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU

El reciente acuerdo comercial sellado entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump tiene una letra chica que impactará directamente en los hábitos de consumo digital de miles de argentinos. Entre los más de 100 reclamos que Estados Unidos le hizo a la Argentina, uno apunta directamente al corazón de la piratería online: el fin de plataformas como Magis TV, Xuper TV, Fútbol Libre y Pelota Libre.El texto oficial es contundente. Establece que Argentina debe garantizar un "estándar sólido de protección de la propiedad intelectual" y crear sistemas eficaces para combatir la infracción tanto en el ámbito civil como en el penal. Específicamente, el acuerdo compromete al Gobierno a "combatir y disuadir la apropiación indebida de la propiedad intelectual, incluso en el entorno digital".El punto más crítico para los operadores de estos sitios se encuentra en el artículo 1.10 del acuerdo. Allí, Argentina se compromete a “investigar y presentar procesos penales contra operadores de sitios web con sede en Argentina que participan en piratería de derechos de autor a escala comercial”.Esto significa que ya no se tratará solo de bloqueos de IP o de bajas de servidores, sino de una persecución penal activa contra quienes administren páginas que retransmiten el fútbol argentino o señales de cable, poniendo en la mira a los sucesores de Fútbol Libre y Pelota Libre, así como a los servicios de IPTV ilegal como Magis TV y Xuper TV.La presión no es nueva, pero ahora tiene rango de compromiso bilateral. Ya en 2024 se había detenido a un joven mendocino responsable de "Fútbol Libre", y la justicia había ordenado bloqueos masivos a pedido de empresas como DirecTV y la Alianza Contra la Piratería Audiovisual. El nuevo acuerdo exige además la implementación completa del Convenio de Berna, el tratado internacional que protege las obras literarias y artísticas, y que sirve de base legal para que la justicia ordene a los proveedores de internet el bloqueo de estos sitios.El reclamo de Estados Unidos no se queda solo en el streaming. El documento también exige "aumentar el número de allanamientos y decomisos efectivos" en mercados físicos conocidos por la venta de productos falsificados. Esto apunta directamente a las ferias tipo "La Salada" o las "saladitas" del conurbano, donde se comercializa ropa de marca apócrifa.Por lo pronto, el cerco sobre las apps ilegales se cierra: Google y Amazon ya las han eliminado de sus tiendas oficiales, y ahora el Gobierno deberá perseguir penalmente a sus creadores para cumplir con su nuevo socio comercial.