Ucrania, Rusia y EE. UU. acordaron una nueva ronda de conversaciones de paz en Ginebra

Las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos confirmaron
que se reunirán los próximos 17 y 18 de febrero en Ginebra (Suiza) para una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por Washington, en medio de un conflicto que se acerca a su cuarto aniversario y con difícil avance en temas clave como el estatus territorial y el cese de hostilidades.
Según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Moscú, Kiev y Estados Unidos llevarán adelante una ronda de diálogo trilateral en Suiza
los días martes y miércoles de la próxima semana, con el objetivo de continuar las negociaciones para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.
Las partes han celebrado dos rondas previas bajo este formato
, ambas en Abu Dhab, que impulsaron intercambios como la liberación de prisioneros, pero no lograron resolver las diferencias más profundas, incluyendo el futuro del Donbás y otras zonas ocupadas por fuerzas rusas.
El conflicto ha continuado con intensos combates a lo largo de más de 1.200 km de frente
y bombardeos rusos sobre infraestructura y ciudades ucranianas, incluso mientras se mantienen los preparativos para la nueva mesa de diálogo. Las conversaciones precedentes abordaron tanto cuestiones humanas como propuestas más amplias sobre cómo avanzar hacia un cese al fuego duradero, aunque las diferencias sobre seguridad, control territorial y garantías internacionales persisten.
Funcionarios ucranianos han señalado recientemente
que hay presión de Estados Unidos para acelerar un acuerdo de paz antes de la mitad del año, un factor que parece entrelazarse con plazos políticos internos en Washington, como las elecciones de medio término norteamericanas.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha manifestado apoyo a propuestas mediadas por la administración estadounidense, aunque mantiene que cualquier trato debe proteger los intereses soberanos de Ucrania, incluyendo garantías de seguridad y respeto territorial.
Los ojos de la comunidad internacional estarán puestos en Ginebra, donde se buscará romper la inercia diplomática que ha caracterizado al proceso hasta ahora. El resultado de esta ronda —aunque impredecible— podría sentar las bases para una negociación más amplia o, en el peor de los casos, consolidar un prolongado estancamiento.