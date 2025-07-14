El director de la PSA, mencionado en la causa del excoronel narco

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento con prisión preventiva del coronel (RE) Pablo Guillermo Quiroga, dictado por la jueza Sandra Arroyo Salgado en enero, y en sus considerandos menciona el vínculo entre el detenido y el actual director de la PSA, Carlos Tonelli Banfi, en virtud de lo declarado por el propio Quiroga durante su declaración indagatoria.También señaló que con esos dichos buscaba impresionar a las personas con las que se estaba asociando para transportar la cocaína a bordo de aviones de la aerolínea KLM, porque contaba con “contactos” que le habían brindado imágenes de las bodegas de los mismos.Fuentes cercanas al propio jefe de la PSA confirmaron este vínculo a Clarín, ante la consulta de la periodista Virginia Messi: "Venía del equipo de Horacio Rodríguez Larreta. Cuando este perdió la interna con Patricia Bullrich, pasó a formar parte del equipo de inteligencia que comandaba Tonelli. Pero el trato entre ellos nunca fue frecuente, habrán tomado café tres o cuatro veces en los últimos años y para hablar de temas de inteligencia, que es la especialidad de ambos.La pertenencia de Tonelli Banfi al macrismo es más atigua todavía, dado que fue funcionario de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y ocupó tareas de asesor en inteligencia criminal en la extinta Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Quiroga por su parte, se unió al larretismo luego de su retiro en las Fuerzas Armadas, hace unos años.Pero volviendo al fallo de la Cámara, la investigación expuso filtraciones de datos sensibles, lo que derivó en el desplazamiento de la PSA y de la Policía Federal Argentina, quedando la causa bajo la órbita de la Gendarmería Nacional. Las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente revelan que los implicados tenían conocimiento previo de movimientos judiciales, lo que aceleró las detenciones.Más allá de las detenciones de Quiroga y el resto de los acusados de integrar una confabulación para el tráfico de drogas (el despachante de aduana Felipe Stanga y los exconvictos Gastón Herrero y Martín Asci), la causa seguirá avanzando, dado que la Justicia busca esclarecer el papel definitivo del coronel Quiroga y determinar si existe una figura de mayor jerarquía dentro de la red, y si la misma termina comprometiendo a militares o integrantes de fuerzas de Seguridad que se encuentren en actividad.