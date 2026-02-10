10.02.2026 / TWITTER

Libertarios se atribuyen que Milei predijo a los therians

Una cuenta afín al oficialismo viralizó una frase del hoy presidente durante la campaña para sostener que anticipó debates actuales sobre identidades. El recorte omite el contexto original: una respuesta provocadora sobre identidad de género y el rol del Estado.



En las últimas horas, una cuenta libertaria comenzó a circular un viejo fragmento de campaña de Javier Milei para afirmar que el mandatario “predijo a los therians”. Se trata de la cuenta Jay, que difundió una frase del entonces candidato: “Si te querés percibir Puma hacelo, pero no pidas plata al Estado por eso”, presentada ahora como una supuesta anticipación de discusiones contemporáneas sobre identidad.



Cabe señalar que la declaración original fue pronunciada en el marco de la campaña electoral, cuando Milei respondió a una pregunta vinculada a la identidad de género. La frase no buscó describir ni analizar fenómenos sociales emergentes, sino funcionar como una exageración deliberada, utilizada para desacreditar políticas públicas de reconocimiento y reforzar su discurso contra la intervención del Estado.

El nuevo encuadre que propone la cuenta libertaria resignifica aquella chicana como si se tratara de una profecía política. Para eso, se aísla el fragmento de su contexto y se lo reinterpreta a la luz de debates actuales, en una operación que convierte una provocación de campaña en un supuesto gesto de lucidez anticipatoria.

