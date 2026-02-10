Libertarios se atribuyen que Milei predijo a los therians

Una cuenta afín al oficialismo viralizó una frase del hoy presidente durante la campaña para sostener que anticipó debates actuales sobre identidades. El recorte omite el contexto original: una respuesta provocadora sobre identidad de género y el rol del Estado.
MILEI PREDIJO LOS THERIANS: Jay (@JhonM888) February 9, 2026
"Si te querés percibir Puma hacelo, pero no pidas plata al Estado por eso"
Opiniones?pic.twitter.com/Ith99BQI1y
