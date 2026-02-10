Libertarios se atribuyen que Milei predijo a los therians

En las últimas horas, una cuenta libertaria comenzó a circular un viejo fragmento de campaña de Javier Milei para afirmar que el mandatario “predijo a los therians”. Se trata de la cuenta Jay, que difundió una frase del entonces candidato: “Si te querés percibir Puma hacelo, pero no pidas plata al Estado por eso”, presentada ahora como una supuesta anticipación de discusiones contemporáneas sobre identidad.

MILEI PREDIJO LOS THERIANS:



"Si te querés percibir Puma hacelo, pero no pidas plata al Estado por eso"



Opiniones?pic.twitter.com/Ith99BQI1y  Jay (@JhonM888) February 9, 2026

El nuevo encuadre que propone la cuenta libertaria resignifica aquella chicana como si se tratara de una profecía política. Para eso, se aísla el fragmento de su contexto y se lo reinterpreta a la luz de debates actuales, en una operación que convierte una provocación de campaña en un supuesto gesto de lucidez anticipatoria.