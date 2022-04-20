Otra vez protocolo antipiquete a los trabajadores: fuerte operativo policial por el paro contra la reforma laboral

A cargo de Alejandra Monteoliva,, en el marco de un operativo especial que se desplegará desde las primeras horas de este jueves en el centro porteño.La medida contempla la actuación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario, coordinadas por el Comando Unificado Federal, creado por la resolución 403/2024. Según lo establecido, los efectivos no podrán portar armas letales, aunque sí estarán facultados para despejar accesos y garantizar la circulación.El epicentro será la zona del Congreso, donde el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció una marcha en coincidencia con el tratamiento del proyecto en Diputados. La convocatoria sindical plantea “trasladar la resistencia a las calles” frente a lo que considera un avance sobre derechos laborales, pese a que la CGT no convocó a movilizar.En la previa, el área fue vallada y se apostaron camiones hidrantes, motos y vehículos de Gendarmería sobre la avenida Rivadavia y calles aledañas. El Gobierno evalúa además controles sobre mochilas y una regulación del uso de banderas, al tiempo que recomendó a la prensa evitar ubicarse entre manifestantes y fuerzas de seguridad.Mientras se montaba el operativo, jubilados volvieron a concentrarse frente al Congreso para reclamar por la recomposición de haberes y advertir sobre el impacto de la reforma en el financiamiento previsional. Algunos señalaron el eventual traslado de aportes patronales al Fondo de Asistencia Laboral como un riesgo para la Anses.La jornada se desarrollará en el marco de un paro nacional de 24 horas, con adhesión de gremios del transporte y otros sectores, en una escena que combina debate parlamentario, movilización sindical y un despliegue policial de gran escala en torno al Palacio Legislativo.