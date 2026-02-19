Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

El tablero marcó 130 sentados en el recinto de Diputados a las 14:16 horas. Así se habilitó la sesión para votar la reforma laboral que viene con media sanción del Senado. La Libertad Avanza -principal impulsor del proyecto- necesitó de al menos 34 aliados para llegar al piso de 129 (la mitad más uno de la Cámara).El bloque oficialista, liderado por Gabriel Bornoroni, solo tiene 95 integrantes. Para el quórum, contaron con la ayuda de los ex Juntos por el Cambio y demás partidos provinciales.En ese número también pesaron las ausencias estratégicas. Desde Córdoba, elalivió el conteo para el oficialismo y evitó que la oposición pudiera bloquear la apertura. En política parlamentaria, no sentarse también es una forma de votar.El bloque que lidera Cristian Ritondo del PRO aportó sus 12 bancas. Por su parte, la UCR, liderada en la Cámara Baja por la mendocina Pamela Verasay que responde al gobernador Alfredo Cornejo, brindó apoyo con sus seis integrantes. Tampoco faltó la dupla del MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone).Pero los que fueron verdaderamente claves fueron varios gobernadores y en particular los peronistas de Tucumán y Catamarca, sin los cuales no se hubiese llegado al número de 129 para abrir el recinto.Del PJ, el tucumanose jugó todo para apoyar a Milei con los tres diputados del bloque "Independencia": Gladys Medina (que también puso su firma para pedir la sesión de este jueves), Elia Fernández y Javier Noguera.Otros que se la jugaron fueron los diputados que responden al gobernador de Catamarca,. Con abucheos de por medio y gritos de "traidores", fueron claves los tres que abandonaron el bloque Unión por la Patria más recientemente, luego de dos años de varias colaboraciones con el oficialismo. Éstos son Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot.No faltó el aporte de los salteños que responden al gobernadore integran el bloque Innovación Federal, y que en los inicios del gobierno supieron compartir bloque con Unión por la Patria tras ir juntos en la boleta. Se trata de Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernando Biella. Ya en el Senado, La Libertad Avanza contó con el voto a favor de Flavia Royón, ex funcionaria del gobierno del Frente de Todos.El gobernador de Misiones,, también ordenó a sus cuatro diputados -que integran Innovación Federal- que aporten para el quórum. Se espera que, al igual que en el Senado, acompañen al gobierno. Ellos son Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik. En la previa ya habían ayudado firmando el pedido de sesión y el dictamen de comisiones. Cabe recordar que el espacio del gobernador misionero también compartió boleta con el peronismo de Unión por la Patria.Uno de los ultimos en ingresar al recinto fue José Luis Garrido de Santa Cruz, por orden del gobernadorEntre los colaboracionistas no faltó, gobernador de San Juan. Cercano al espacio del ex Juntos por el Cambio, el mandatario sanjuanino mantiene su apoyo a los libertarianos con sus dos diputados del bloque "Producción y Trabajo". Éstos son Nancy Picón y Carlos Quiroga.También se sentó Sergio Capozzi de Rio Negro que integra el bloque de Provincias Unidas. El legislador -que responde al gobernador- ya había adelantado su apoyo al dictamen del gobierno un día antes, con su firma en disidencia.