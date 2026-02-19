Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

A la expectativa de la votación de la reforma laboral en el Congreso este jueves, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó la medida de fuerza, por lo que que colectivos, trenes, subtes y vuelos no funcionarán durante la jornada. "Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas, como lo ordena la CGT”, señaló el dirigente.El eje del reclamo es el rechazo a la reforma laboral, a la que los sindicatos consideran una avanzada sobre derechos históricos. “Los trabajadores en las bases están inquietos y quieren pelea”, explicó Maturano, al describir el clima interno que empujó a endurecer la postura sindical en la antesala del debate legislativo. En ese marco, el dirigente remarcó el rol estratégico del transporte para el éxito de la medida de fuerza. “Si el transporte no funciona, no se puede movilizar ni desmovilizar. Por eso el apoyo de los gremios del sector es clave para un paro”, afirmó.También advirtió que la Confederación General del Trabajo deberá quedar atenta para definir los próximos pasos según el resultado de la votación: “Tendrá que decirle a la comunidad, al periodismo que va a seguir en sesión permanente. Y según lo que salga del Congreso, si va a continuar o no el plan de lucha. O va a ser un paro de 48 horas y después va a ser un paro por tiempo determinado. Acá el plan de lucha tenemos que continuarlo, porque si no, nos llevan por delante todos los derechos que conseguimos”.Maturano fue tajante al explicar cuál es, a su entender, el punto más grave del proyecto oficial. “Parar, reclamar, marchar y hacer asambleas en los lugares de trabajo, según esta ley, estaría prohibido. Nos cercenan el derecho a la protesta, que es el más importante”, sostuvo. Luego mencionó otros aspectos cuestionados, como cambios en indemnizaciones, horas extra, banco de horas y licencias por enfermedad.Finalmente, el dirigente advirtió que el conflicto no se agota en la reforma laboral. “Este es el primer paso. Después viene una reforma previsional y más adelante una reforma sindical. Si no seguimos el plan de lucha, nos pasan por arriba”, alertó.Confirmado el llamado a un paro nacional por parte de la Confederación General de los Trabajadores, algunos gremios referidos al transporte público, oficializaron a la medida de fuerza impulsada por parte de la central obrera. La Unión General de los Trabajadores (UTA), que nuclea la mayor cantidad de empresas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde circulan alrededor de 330 líneas, se sumaría al paro, aunque no existe anuncio oficial. Delegaciones de algunas provincias ya se sumaron a la medida y al cese de actividades.Por su parte, en lo que respecta al servicio de subte y trenes, los gremios de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP); La Fraternidad, Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (AFSA) y Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF), confirmaron la adhesión al paro general en caso de que la sesión en la que se debata la reforma laboral sea el 19 de febrero.Asimismo,, con una duración sujeta a lo que defina en esta jornada el Congreso Nacional, según lo definido por cada gremio antes mencionado.